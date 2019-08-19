Побачив демонів: у Криму підліток зарубав сокирою матір і бабусю

В анексованому Криму 17-річний юнак зарубав сокирою матір і бабусю, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, за що отримав 9,5 років в'язниці.

Про це повідомляється на сайті Слідчого управління в місті Севастополь. Злочин було скоєно 31 січня 2019 року.

Слідством було встановлено, що жінка дорікала сина в тому, що він веде неправильний спосіб життя, не працює. У відповідь підліток став наносити матері удари ножем. Потім він узяв у прибудові будинку сокиру і завдав їй ударів у голову. Свідком стала бабуся хлопця, з якою він також розправився.

У Криму підліток зарубав сокирою матір і бабусю (ілюстрація) vladtime.ru

Із місця злочину він утік, однак невдовзі був затриманий. Суд визнав докази достатніми, щоб засудити винуватця до 9,5 років виправної колонії загального режиму.

Крім того, юнак за кілька днів до злочину побив і пограбував дівчину на залізничній станції Інкерман. У зв'язку з цим він також був засуджений за крадіжку і грабіж.

Примітно, що психічних розладів у підлітка не виявили, він усвідомлював, що скоїв. Однак, за словами омбудсмена Марини Піщаної, хлопець був під дією хімічних препаратів і у своїх жертвах він побачив "демонів".

Фото з місця НП СУ СК РФ у Севастополі

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