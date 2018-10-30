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По-звірячому вбивають і ґвалтують: на Донбас зайшла бригада козаків-головорізів

30.6тЧитати матеріал російською

На окупованому Донбасі з'явилися терористи із "Всевеликого війська Донського", які також відомі як бандити Козіцина.

Інформацію про надходження нових військ на Донбасі повідомила розвідка, передає журналіст Олексій Чібісов у блозі на 24 Каналі. При цьому "козаків" знають, як особливо жорстоких вбивць і гвалтівників. Вони майже два роки тримали під контролем населені пункти на Сході України.

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Причиною, через яку на Донбас зайшли "козаки", стало недостатнє фінансування. Мобілізувати місцевих не вдається. Банда Козіцин діє в інтересах Кремля без оплати, а за можливість безкарно грабувати і вбивати місцеве населення.

Козіцин же хоче повернути контроль над населеними пунктами.

Повідомляється, що за останній тиждень у Кришталеве, Антрацит та інші міста Луганської області, які раніше були під контролем "Всевеликого війська", заїхали декілька сотень ошалілих козаків.

"Вони одразу заявили місцевим комендантам, що їм тепер можна все, і взялися за своє — пияцтво, грабежі і вбивства. "Міліціонери" псевдореспубліки зразу ж зафіксували блискавичний ріст злочинів у регіоні", — пише Чібісов.

За його словами, кількість злочинів у районі різко зросла: із 50-70 — до 130-150 правопорушень за добу.

"А люди того ж Антрацита скаржаться на те, що нетверезі патрульні з нагайками почали серед білого дня "бити" перехожих за їхні "укропскі погляди", — додав журналіст.

Також він зазначив, що почали з'являтися повідомлення про викрадення людей.

"Можна з упевненістю говорити, що далі буде тільки гірше. Не на фронті, оскільки на передову люди Козіцина відправлятися не люблять і не збираються. Вони не для цього приїхали в Україну", — підсумував Чібісов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи ''Л/ДНР'' розпочали кровопролитні бої і отримали потужну відповідь від ЗСУ.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Автор забыл добавить...А до этого они устроили бойню в Керчи с Росгвардией..
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0
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pompadur marselina
pompadur marselina
Это просто беспредел! Казаки грабят и насилуют бойцов ВСУ, а потом заставляют их бежать за водкой со спущенными шароварами!
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Русский Солдат
Русский Солдат
В этой статье ни разу не упомянули Путина, а ведь несомненно то, что он этих казаков лично туда послал. К чему бы это?
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