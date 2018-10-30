По-звірячому вбивають і ґвалтують: на Донбас зайшла бригада козаків-головорізів

На окупованому Донбасі з'явилися терористи із "Всевеликого війська Донського", які також відомі як бандити Козіцина.

Інформацію про надходження нових військ на Донбасі повідомила розвідка, передає журналіст Олексій Чібісов у блозі на 24 Каналі. При цьому "козаків" знають, як особливо жорстоких вбивць і гвалтівників. Вони майже два роки тримали під контролем населені пункти на Сході України.

Причиною, через яку на Донбас зайшли "козаки", стало недостатнє фінансування. Мобілізувати місцевих не вдається. Банда Козіцин діє в інтересах Кремля без оплати, а за можливість безкарно грабувати і вбивати місцеве населення.

Козіцин же хоче повернути контроль над населеними пунктами.

Повідомляється, що за останній тиждень у Кришталеве, Антрацит та інші міста Луганської області, які раніше були під контролем "Всевеликого війська", заїхали декілька сотень ошалілих козаків.

"Вони одразу заявили місцевим комендантам, що їм тепер можна все, і взялися за своє — пияцтво, грабежі і вбивства. "Міліціонери" псевдореспубліки зразу ж зафіксували блискавичний ріст злочинів у регіоні", — пише Чібісов.

За його словами, кількість злочинів у районі різко зросла: із 50-70 — до 130-150 правопорушень за добу.

"А люди того ж Антрацита скаржаться на те, що нетверезі патрульні з нагайками почали серед білого дня "бити" перехожих за їхні "укропскі погляди", — додав журналіст.

Також він зазначив, що почали з'являтися повідомлення про викрадення людей.

"Можна з упевненістю говорити, що далі буде тільки гірше. Не на фронті, оскільки на передову люди Козіцина відправлятися не люблять і не збираються. Вони не для цього приїхали в Україну", — підсумував Чібісов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи ''Л/ДНР'' розпочали кровопролитні бої і отримали потужну відповідь від ЗСУ.