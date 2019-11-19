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19 листопада • оновлено в 08:24
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По ЗСУ вдарили з гармат: Україна зазнала втрат

1.2т
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Один український воїн отримав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 18 листопада. Всього в понеділок збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Противник вів вогонь із гармат БМП.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 7 обстрілів:

  • двічі біля Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • біля Талаківки і Гнутового – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Широкиного – зі стрілецької зброї.

По ЗСУ вдарили з гармат: Україна зазнала втрат

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

  • неподалік Кримського – з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поблизу Луганського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • двічі у Новотошківському – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • неподалік Майського і Гладосового – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські війська атакували українські позиції біля села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
Вы уточняйте, что это был подлый удар, а то непонятно ведь.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хо Хол, "Подлый" у них это когда пытаются списать на боевые потери пьяные разборки между собой ну или со своими минами)
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