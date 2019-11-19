По ЗСУ вдарили з гармат: Україна зазнала втрат

Один український воїн отримав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 18 листопада. Всього в понеділок збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Противник вів вогонь із гармат БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 7 обстрілів:

двічі біля Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

біля Талаківки і Гнутового – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

неподалік Кримського – з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Луганського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі у Новотошківському – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

неподалік Майського і Гладосового – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські війська атакували українські позиції біля села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.

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