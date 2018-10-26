''По вікнах стріляй!'' Терористи Донбасу похвалилися обстрілами мирного населення

Терористи "Л/ДНР" зняли на відео обстріл будинків мирного населення на Донбасі.

Запис опублікував блогер Vitauskas у Twitter, зазначивши, що знаходив ще безліч подібних відео.

"Донбас. "Мишебратья". "Он укроповська хата, по вікну стріляй". Коли ОБСЄ наступного разу заявить, що "не бачить доказів російського втручання у війну на Сході України", просто покажіть "сліпцям" це відео", - прокоментував блогер.

Донбас. "Мишебратья". "Он укроповская хата, по вікну стріляй". Коли ОБСЄ в наступний раз заявить, що "не бачить доказів російського втручання у війну на Сході України", просто покажіть "сліпцям" це відео. І таких у відкритому доступі сотні https://t.co/PQf4rbkBXU pic.twitter.com/hnv48HWWhi - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 26 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Донецьк масово заспівав українською мовою.