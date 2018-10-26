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''По вікнах стріляй!'' Терористи Донбасу похвалилися обстрілами мирного населення

2.2тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" зняли на відео обстріл будинків мирного населення на Донбасі.

Запис опублікував блогер Vitauskas у Twitter, зазначивши, що знаходив ще безліч подібних відео.

"Донбас. "Мишебратья". "Он укроповська хата, по вікну стріляй". Коли ОБСЄ наступного разу заявить, що "не бачить доказів російського втручання у війну на Сході України", просто покажіть "сліпцям" це відео", - прокоментував блогер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Донецьк масово заспівав українською мовою.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Точно! это российская армия- говорят ведь по-русски! и это ни в коем случае не могут быть воины света, воины ВСУ!! Воины ВСУ не говорят по-русски и не стреляют в окна мирных граждан!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
я бы этой суки рашистской бошку тупую снес бы,где это и это существо засняли
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