Житель Старокостянтинова Хмельницької області влаштував "перформанс" у розпал пандемії коронавірусу – він кілька днів поспіль возив по місту чорну труну з написом "Задумайся".

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При цьому з авто через гучномовець жіночий голос закликав до дотримання правил карантину: мовляв, ви потрібні рідним, а не ритуальним службам, пише місцеве видання "УнасNews".

У результаті чоловіка кілька разів оштрафували копи (його вантажний автомобіль був без номерних знаків), а невідомі розбили лобове скло, зламали труну і вкрали з машини звукову апаратуру.

У Старокостянтинові влаштували акцію з труною через COVID-19 unas.news

Організатор акції з труною – заробітчанин Ігор Матвіюк – вважає, що його витівка мала "розбурхати" місцевих жителів. Він розповів, що три місяці тому був в Італії на заробітках, потім повернувся додому, "щоб щось зробити на батьківщині".

Чоловік планував запустити ще дві машини з попередженням, однак йому почали погрожувати фізичною розправою і планів він не здійснив.

У Старокостянтинові влаштували акцію з труною через COVID-19 unas.news

У Старокостянтинові влаштували акцію з труною через COVID-19 unas.news

"Люди спортивної статури заблокували нас на автомобілях на виїзді з міста. Погрожували підпалити нашу машину, взяти рушницю і застрелити. Мовляв, чорної труни лякаються діти...

Дійшло до бійки. Звідкись з'явилися ще кілька людей. Одні кричали, погрожували. Інші заспокоювали. Під'їхала поліція. У приватній бесіді поліцейські порадили бути обережними, тому що спущеними колесами на машині, що відбувається регулярно, справа може не обмежитися", – розповів Ігор.

У Старокостянтинові влаштували акцію з труною через COVID-19 unas.news

Через деякий час він повідомив журналістам, що 31 березня скло та салон його машини розбили невідомі. Вони також поламали труну.

Поліція відкрила кримінальне провадження про крадіжку (за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу).

Розбите і пограбоване авто unas.news

Розбите і пограбоване авто unas.news

Розбите і пограбоване авто unas.news

Розбите і пограбоване авто unas.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" під Києвом 31 березня приземлився літак, який доставив із Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.

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