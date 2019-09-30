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30 вересня • оновлено в 19:24
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/ Розслідування

"По-шакалячому нападають": ветерана АТО побили після камінг-ауту

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На 41-річного ветерана АТО Василя Давиденка, який нещодавно здійснив камінг-аут – відкрите визнання своєї гомосексуальної орієнтації – напали п'ятеро невідомих.

Про це у Facebook написав співробітник організації з підтримки ЛГБТ-людей "Точка опори", ветеран АТО Віктор Пилипенко.

"Василь розповідає, що все відбулося дуже швидко, сказали: "Думав, ми не дізнаємося, де ти живеш, п**аре?". Ці щури били в пах (такого навіть гопота не виробляє), в голову, потім ногами. Вп'ятьох..." – повідомив він.

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Василь Давиденко

Василь Давиденко

ФБ Віктора Пилипенка

Віктор Пилипенко розповів: Давиденко встиг згрупуватися, що його і врятувало, але в бійці нападники порвали його спеціальний пояс-корсет для хребта, який був травмований під час війни.

Ще він припустив, що адресу проживання Василя могли розкрити на роботі, де йому також влаштували бойкот після камінг-ауту.

Василь Давиденко

Василь Давиденко

BBC News Україна

Василь Давиденко

Василь Давиденко

BBC News Україна

Василь Давиденко зі своїм хлопцем Арсеном

Василь Давиденко зі своїм хлопцем Арсеном

BBC News Україна

Василь Давиденко

Василь Давиденко

BBC News Україна

"Якби хтось міг допомогти йому з новим місцем роботи або орендою іншої кімнати – пишіть. Залишатися на тому місці, де він зараз, йому точно не варто. Василь має юридичну освіту, зараз працює у сфері телекомунікацій і є B2B менеджером", – написав ветеран АТО.

"Я в розпачі й люті водночас, що знаходяться л*йнюки, які по-шакалячому нападають на людей, котрі гідно пройшли війну, захищаючи їх же від агресора", – обурився Пилипенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Хмельниччині був затриманий блогер, який жорстоко побив ветерана АТО.

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Все ВСУшники попадают на зону из них потом делают цвет наций питушиный.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Самый настоящий АТОшник ,это дырявый херой.
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Во время войны написано. В Украине война? Или АТО? Это разные вещи. И поехал он туда чтобы с любимым быть вместе, читал о нем. В новостях. Когда у нас закончится реклама пи.....сов?! Правильно что отмудохали. Плохо что толпой.
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