"По-шакалячому нападають": ветерана АТО побили після камінг-ауту

На 41-річного ветерана АТО Василя Давиденка, який нещодавно здійснив камінг-аут – відкрите визнання своєї гомосексуальної орієнтації – напали п'ятеро невідомих.

Про це у Facebook написав співробітник організації з підтримки ЛГБТ-людей "Точка опори", ветеран АТО Віктор Пилипенко.

"Василь розповідає, що все відбулося дуже швидко, сказали: "Думав, ми не дізнаємося, де ти живеш, п**аре?". Ці щури били в пах (такого навіть гопота не виробляє), в голову, потім ногами. Вп'ятьох..." – повідомив він.

Василь Давиденко ФБ Віктора Пилипенка

Віктор Пилипенко розповів: Давиденко встиг згрупуватися, що його і врятувало, але в бійці нападники порвали його спеціальний пояс-корсет для хребта, який був травмований під час війни.

Ще він припустив, що адресу проживання Василя могли розкрити на роботі, де йому також влаштували бойкот після камінг-ауту.

Василь Давиденко BBC News Україна

Василь Давиденко BBC News Україна

Василь Давиденко зі своїм хлопцем Арсеном BBC News Україна

Василь Давиденко BBC News Україна

"Якби хтось міг допомогти йому з новим місцем роботи або орендою іншої кімнати – пишіть. Залишатися на тому місці, де він зараз, йому точно не варто. Василь має юридичну освіту, зараз працює у сфері телекомунікацій і є B2B менеджером", – написав ветеран АТО.

"Я в розпачі й люті водночас, що знаходяться л*йнюки, які по-шакалячому нападають на людей, котрі гідно пройшли війну, захищаючи їх же від агресора", – обурився Пилипенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Хмельниччині був затриманий блогер, який жорстоко побив ветерана АТО.

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