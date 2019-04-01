''У мене волосся стало дибки!'' Очевидець про вибухову НП із дітьми в Запоріжжі

У Запоріжжі 13-річний школяр загинув у результаті вибуху гранати, яку він із приятелем знайшов на вулиці. Подробиці трагедії OBOZREVATEL розповів очевидець Олександр, біля приватного будинку якого сталася надзвичайна подія.

Удень 31 березня чоловік перебував у кімнаті. "Раптом як вибухне, у мене аж волосся стало дибки! Я на вулицю, дивлюся – біля паркану на боці лежить хлопчик. По обличчю і грудях у нього текла кров. Там само на землі невелика свіжа воронка", – згадує страшний момент Олександр.

Поряд був іще один хлопчина. За словами чоловіка, зовні у нього не було ніяких травм, але дитина була в шоці.

"Питаю його: "Що трапилося?" А він мовчить, губи трясуться, соплі течуть. Вже пізніше з'ясувалося, що за інтернатом, навпроти міської лікарні №9, діти знайшли гранату. Взяли з собою і один із них потім її кинув", – зазначив очевидець.

Місце події

Місце події

За словами Олександра, на місці НП зібралося більше сотні людей. "Поліція і швидка прибули протягом декількох хвилин. Дітей відвезли в лікарню, а поліцейські огородили місце і почали виймати уламки, якими посікло паркан і ворота гаража", – зазначив Олександр.

Як повідомили в прес-службі ГУНП у Запорізькій області, незважаючи на всі зусилля, врятувати старшого хлопчика не вдалося. Життю іншого 12-річного школяра ніщо не загрожує.

Місце події Google. Maps

У поліції зазначили, що вибухонебезпечний предмет (що конкретно вибухнуло – встановлять експерти) діти виявили поряд з одним із житлових будинків. Хто і з якою метою залишив там пекельний пристрій, нині невідомо.

Кримінальне провадження відкрили за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.

Діти знайшли гранату неподалік від лікарні і попрямували до приватного сектору. Там і сталася трагедія Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня у Києві в під'їзді житлового будинку спрацював вибуховий пристрій. У результаті постраждав головний лікар Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни.

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