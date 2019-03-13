|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Obozrevatel
Obozrevatel
СайтВсі статті автора

''По новій квартирі щодня'': скільки отримують топ-менеджери українських держпідприємств

2.1тЧитати матеріал російською

Керівники українських держпідприємстводні з найбагатших у світі. Вони заробляють щорічно мільйони гривень. Премії щоквартальні, щомісячні, за вислугу років, за особливо складну й понаднормову роботу не повний список всіх способів збільшити собі і так не малу зарплату.

І якщо звичайному українцеві для цього потрібно неабияк попрацювати, то для багатьох топ-чиновників це стало нормою. Хто заробляє більше за всіх і чомуу матеріалі OBOZREVATEL.

Мільйон у день

Один із найбільш високооплачуваних керівників в Україні — глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Тільки в 2019 році він офіційно заробить 342 мільйони гривень. Практично щодня, незалежно від того, вихідний чи ні, він отримає мільйон. Для порівняння, щомісячна середня зарплата жителя Чернігівської області — 7184 гривні, Вінницької — 8262 гривні, Запорізької — 9356 гривень, а Києва —13 721 гривня. І це офіційні дані.

Використавши елементарні математичні розрахунки, з'ясовуємо, що 1 мільйон гривень — це приблизно 37 тисяч доларів. За ці гроші можна купити або хорошу 1-кімнатну квартиру в новобудові, або 2-кімнатну на вторинному ринку в Києві. У регіонах пропозиції ще кращі. І це лише за один день роботи.

Новини
Зарплата $2 млн: Гройсман зробив зізнання про контракт глави "Нафтогазу"

Деталі такої фантастичної зарплати топ-менеджера держкомпанії розкрив глава партії "Відродження", народний депутат Віктор Бондар під час Погоджувальної ради парламенту.

Так, чиста зарплата Андрія Коболєва, затверджена Наглядовою радою компанії, становить 10 мільйонів гривень у місяць. Водночас йому передбачені ще 216 мільйонів гривень другої виплати премії за рішення Стокгольмського суду в справі з Газпромом. До слова, це було проміжне рішення, гроші в бюджет України так і не зайшли.

І це аж ніяк не все. Ось список усіх премій, які держава повинна виплатити Андрію Коболєву лише в цьому році:

  • 25 мільйонів гривень — загальна сума щоквартальних надбавок;

  • 25 мільйонів гривень — за "досягнення цілей і ключових показників";

  • 25 мільйонів гривень — за "реалізіацію цілей в середньострокових проектах";

  • 12,5 мільйона гривень — за "особливі досягнення";

  • 12,5 мільйона гривень — за "реалізацію цілей в довгострокових проектах";

  • 1,25 мільйона гривень — на оздоровлення.

Величезна кількість ресурсів не бентежить підприємство і наймати "зовнішніх радників". Відповідно до фінансового плану, такі люди в загальному зароблять за цей рік 505 мільйонів гривень. Ще 186 мільйонів гривень підуть на боротьбу з корупцією, а 85 мільйонів — на інші "роботи і послуги".

Новини
Заплатять мільйони: "Нафтогаз" ухвалив рішення щодо Коболєва

Та й це ще не все. Варто згадати минулорічний скандал із призначенням керівництву НАК "Нафтогаз України" приголомшливої премії в розмірі 46 мільйонів доларів. Тоді Коболєв отримав 7,9 мільйона доларів й одразу перевів гроші своїй матері, яка проживає у США.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

YES

"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 чи 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію в розмірі 8 млрд гривень проти мене, то що станеться з моїм майном тут?", — прямо сказав Коболєв.

З огляду на величезний суспільний резонанс і невдоволення з боку Кабінету міністрів, а також окремих народних депутатів, Андрій Коболєв пообіцяв відмовитися від окладу і щомісяця переводити його на благодійність. Можливо, після отримання майже 8 мільйонів доларів тільки в одній справі, хвилюватися про свій фінансовий стан вже й не доводиться.

Мільйонери листоноші й залізничники

Своєю фантастично великою зарплатою похвалитися може не один керівник НАК. Так, глава державного монополіста "Укрзалізниця" Євген Кравцов у 2018 році в середньому отримував 920 тисяч гривень на місяць (приблизно 30 тисяч євро). Але за певних обставин його оклад може сягати і 3 мільйонів гривень.

Новини
''Спишіть борги!'' Коболєв жорстко потролив Росію за газ

Це одна з найвищих зарплат серед його колег в інших країнах ЄС. Більше лише у керівників двох залізничних компаній — Network Rail (Великобританія) — 79,8 тис. євро і SNCF (Франція) — 38,2 тис євро.

Ще один державний мільйонер — директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. За місяць його зарплата становить 744 тисячі гривень. Водночас за хорошу роботу він може також отримати надбавку в розмірі 15% від окладу, а також премії. Така зарплата збентежила навіть президента під час однієї із зустрічей.

Ігор Смілянський

Ігор Смілянський

Значна зарплата і ще в одного топ-менджера, глави "Укрнафти" Марка Ролінза. Його оклад досягає 41,5 тисячі доларів на місяць. Крім того, топ-менеджер отримує 2% від суми чистого прибутку за рік. Також йому відшкодовують витрати на проживання, якщо вони становлять не більше $5000, медичне страхування, забезпечують службовим авто.

Важливо підкреслити, що йдеться не про приватні компанії, а саме про державні. По суті ці топ-менеджери керують ресурсами, які належать українцям.

З огляду на війну на Донбасі, складну економічну ситуацію, середню зарплату всього 300 доларів, — отримувати такі надприбутки не злочин?

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Зарплати в Україні
Особи
Андрій КоболєвІгор Смілянський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
28
1
Смішно
2
Цікаво
18
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Поволоцкий Валерий
Поволоцкий Валерий
За якi досягнення?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки