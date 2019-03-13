''По новій квартирі щодня'': скільки отримують топ-менеджери українських держпідприємств

Керівники українських держпідприємств — одні з найбагатших у світі. Вони заробляють щорічно мільйони гривень. Премії щоквартальні, щомісячні, за вислугу років, за особливо складну й понаднормову роботу — не повний список всіх способів збільшити собі і так не малу зарплату.

І якщо звичайному українцеві для цього потрібно неабияк попрацювати, то для багатьох топ-чиновників це стало нормою. Хто заробляє більше за всіх і чому — у матеріалі OBOZREVATEL.

Мільйон у день

Один із найбільш високооплачуваних керівників в Україні — глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Тільки в 2019 році він офіційно заробить 342 мільйони гривень. Практично щодня, незалежно від того, вихідний чи ні, він отримає мільйон. Для порівняння, щомісячна середня зарплата жителя Чернігівської області — 7184 гривні, Вінницької — 8262 гривні, Запорізької — 9356 гривень, а Києва —13 721 гривня. І це офіційні дані.

Використавши елементарні математичні розрахунки, з'ясовуємо, що 1 мільйон гривень — це приблизно 37 тисяч доларів. За ці гроші можна купити або хорошу 1-кімнатну квартиру в новобудові, або 2-кімнатну на вторинному ринку в Києві. У регіонах пропозиції ще кращі. І це лише за один день роботи.

Деталі такої фантастичної зарплати топ-менеджера держкомпанії розкрив глава партії "Відродження", народний депутат Віктор Бондар під час Погоджувальної ради парламенту.

Так, чиста зарплата Андрія Коболєва, затверджена Наглядовою радою компанії, становить 10 мільйонів гривень у місяць. Водночас йому передбачені ще 216 мільйонів гривень другої виплати премії за рішення Стокгольмського суду в справі з Газпромом. До слова, це було проміжне рішення, гроші в бюджет України так і не зайшли.

І це аж ніяк не все. Ось список усіх премій, які держава повинна виплатити Андрію Коболєву лише в цьому році:

25 мільйонів гривень — загальна сума щоквартальних надбавок;

25 мільйонів гривень — за "досягнення цілей і ключових показників";

25 мільйонів гривень — за "реалізіацію цілей в середньострокових проектах";

12,5 мільйона гривень — за "особливі досягнення";

12,5 мільйона гривень — за "реалізацію цілей в довгострокових проектах";

1,25 мільйона гривень — на оздоровлення.

Величезна кількість ресурсів не бентежить підприємство і наймати "зовнішніх радників". Відповідно до фінансового плану, такі люди в загальному зароблять за цей рік 505 мільйонів гривень. Ще 186 мільйонів гривень підуть на боротьбу з корупцією, а 85 мільйонів — на інші "роботи і послуги".

Та й це ще не все. Варто згадати минулорічний скандал із призначенням керівництву НАК "Нафтогаз України" приголомшливої премії в розмірі 46 мільйонів доларів. Тоді Коболєв отримав 7,9 мільйона доларів й одразу перевів гроші своїй матері, яка проживає у США.

Андрій Коболєв YES

"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 чи 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію в розмірі 8 млрд гривень проти мене, то що станеться з моїм майном тут?", — прямо сказав Коболєв.

З огляду на величезний суспільний резонанс і невдоволення з боку Кабінету міністрів, а також окремих народних депутатів, Андрій Коболєв пообіцяв відмовитися від окладу і щомісяця переводити його на благодійність. Можливо, після отримання майже 8 мільйонів доларів тільки в одній справі, хвилюватися про свій фінансовий стан вже й не доводиться.

Мільйонери листоноші й залізничники

Своєю фантастично великою зарплатою похвалитися може не один керівник НАК. Так, глава державного монополіста "Укрзалізниця" Євген Кравцов у 2018 році в середньому отримував 920 тисяч гривень на місяць (приблизно 30 тисяч євро). Але за певних обставин його оклад може сягати і 3 мільйонів гривень.

Це одна з найвищих зарплат серед його колег в інших країнах ЄС. Більше лише у керівників двох залізничних компаній — Network Rail (Великобританія) — 79,8 тис. євро і SNCF (Франція) — 38,2 тис євро.

Ще один державний мільйонер — директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. За місяць його зарплата становить 744 тисячі гривень. Водночас за хорошу роботу він може також отримати надбавку в розмірі 15% від окладу, а також премії. Така зарплата збентежила навіть президента під час однієї із зустрічей.

Ігор Смілянський

Значна зарплата і ще в одного топ-менджера, глави "Укрнафти" Марка Ролінза. Його оклад досягає 41,5 тисячі доларів на місяць. Крім того, топ-менеджер отримує 2% від суми чистого прибутку за рік. Також йому відшкодовують витрати на проживання, якщо вони становлять не більше $5000, медичне страхування, забезпечують службовим авто.

Важливо підкреслити, що йдеться не про приватні компанії, а саме про державні. По суті ці топ-менеджери керують ресурсами, які належать українцям.

З огляду на війну на Донбасі, складну економічну ситуацію, середню зарплату всього 300 доларів, — отримувати такі надприбутки не злочин?

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