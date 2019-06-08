"По нам ніхто не стріляє!" Фанат "руского міра" раптово повстав проти "ДНР"

Фанат "ДНР" Олександр Болотін розкритикував окупаційні війська за провокаційні обстріли.
Він опублікував відео, в якому розповів, що терористи запускали споряди в сторону Авдіївки в той момент, коли на підконтрольній Україні стороні дотримувалася тиші.
"Якого х*ра наші доблесні ДНРівські війська починають 82мм снарядами ф*гачити кудись в сторону Авдіївки? Там або п'яні або бухі, або що? Там наші військові настрілятися не можуть? По нам ніхто не стріляє, а ми починаємо стріляти! Що це таке, взагалі?" - обурився він.
# Болотін 'у доблесні члени # роа не дають спокійно посмажити шашлик, він дуже незадоволений https://t.co/oHC439X8bn pic.twitter.com/W3euNLBdUU- Necro Mancer (@ 666_mancer) 8 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованому Донбасі місцеві жителі поскаржилися на свавілля терористів, вказавши на колосальну різницю між життям в Україні і "ДНР".
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