"По нам ніхто не стріляє!" Фанат "руского міра" раптово повстав проти "ДНР"

Фанат "ДНР" Олександр Болотін розкритикував окупаційні війська за провокаційні обстріли.

Він опублікував відео, в якому розповів, що терористи запускали споряди в сторону Авдіївки в той момент, коли на підконтрольній Україні стороні дотримувалася тиші.

"Якого х*ра наші доблесні ДНРівські війська починають 82мм снарядами ф*гачити кудись в сторону Авдіївки? Там або п'яні або бухі, або що? Там наші військові настрілятися не можуть? По нам ніхто не стріляє, а ми починаємо стріляти! Що це таке, взагалі?" - обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованому Донбасі місцеві жителі поскаржилися на свавілля терористів, вказавши на колосальну різницю між життям в Україні і "ДНР".

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