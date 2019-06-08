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"По нам ніхто не стріляє!" Фанат "руского міра" раптово повстав проти "ДНР"

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Фанат "ДНР" Олександр Болотін розкритикував окупаційні війська за провокаційні обстріли.

Він опублікував відео, в якому розповів, що терористи запускали споряди в сторону Авдіївки в той момент, коли на підконтрольній Україні стороні дотримувалася тиші.

"Якого х*ра наші доблесні ДНРівські війська починають 82мм снарядами ф*гачити кудись в сторону Авдіївки? Там або п'яні або бухі, або що? Там наші військові настрілятися не можуть? По нам ніхто не стріляє, а ми починаємо стріляти! Що це таке, взагалі?" - обурився він.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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