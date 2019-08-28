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По Кримському мосту пронеслися військові колони: опубліковано відео

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Колона військової техніки пройшла під арками Кримського мосту в рамках масштабних командно-штабних навчань на окупованому півострові.

Відео опублікувала пресслужба Південного військового округу РФ (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як військові машини рухаються автомобільною частиною мосту в бік Керченського півострова. До складу колони входять декілька вантажівок "КамАЗ", обладнаних модулями для перевезення пасажирів, паливні заправники, автомобілі матеріального забезпечення та інші види техніки.

По Кримському мосту пронеслися військові колони: опубліковано відео
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По Кримському мосту пронеслися військові колони: опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому РФ Криму двоє російських десантників загинули під час виконання планових навчально-тренувальних стрибків із парашутом на полігоні.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с россией!с смерть окупантам!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
И что? Где хотим там и проносимся в российском Крыму. А вам мразоты шароварные только облизываться.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мосфильм не так уж и плохо справился с постройкой моста призрака.
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