По Кримському мосту пронеслися військові колони: опубліковано відео

Колона військової техніки пройшла під арками Кримського мосту в рамках масштабних командно-штабних навчань на окупованому півострові.

Відео опублікувала пресслужба Південного військового округу РФ (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як військові машини рухаються автомобільною частиною мосту в бік Керченського півострова. До складу колони входять декілька вантажівок "КамАЗ", обладнаних модулями для перевезення пасажирів, паливні заправники, автомобілі матеріального забезпечення та інші види техніки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому РФ Криму двоє російських десантників загинули під час виконання планових навчально-тренувальних стрибків із парашутом на полігоні.

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