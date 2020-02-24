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24 лютого • оновлено в 17:35
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/ Політика

По 100 тисяч компенсації для експолонених: у Мінветеранів відповіли на звинувачення

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Українцям, які були звільнені з полону терористів на Донбасі в рамках великого обміну торік у грудні, виплатять по 100 тисяч гривень компенсації.

Гроші відправлять на їхні особисті рахунки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"На засіданні профільних громадських організацій будуть обрані два представники, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії, як її повноправні члени. Згодом збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і ухвалить рішення", – йдеться у повідомленні.

У Мінветеранів обіцяють по 100 тисяч гривень експолоненим "Л/ДНР" вже з наступного тижня

У Мінветеранів обіцяють по 100 тисяч гривень експолоненим "Л/ДНР" вже з наступного тижня

Зазначається, що майже два місяці відомство ледь не щодня працює із експолоненими, аби довести роботу з виділення обіцяної матеріальної допомоги до кінця.

"Уже з понеділка, 2 березня, люди отримають на свої банківські рахунки по сто тисяч грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання", – заявили в Мінветеранів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Юрій Бутусов дорікнув владі в особі президента Володимира Зеленського бездіяльністю через те, що звільнені з російського полону українці досі не отримали обіцяні компенсації у розмірі 100 тис. грн і житло.

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Автор
Марта Рок
Теми
Обмін полоненими держгроші
Місце
Україна
Тег
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео компенсации
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Теперь хoхлы, будут массово сдаваться в плен что бы получить компенсацию...
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Гоша Злой
Гоша Злой
Oleg Oleg, массово сдаваться в плен - это про вас, лапти) вы аэропорт в Донецке только после подлянки смогли стереть....
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