Плюють в обличчя і б'ють ногами: як діти в Україні тримають у страху всю школу

В Україні після прийняття закону про булінг стала популярною практика, коли батьки дітей об'єднуються і виступають проти одного з учнів. Вони пишуть на нього листи, скаржаться директору, часом влаштовують страйки, не водять своїх чад на навчання, а також залучають поліцію.

Батьки скривджених дітей вважають, що це їх насправді цькують і виживають із колективу. Однак, як правило, в таких конфліктах вже немає правих. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Встановили в класі відеокамери

У Львівському ліцеї ім. В. Стуса розгорівся скандал. Батьки 6-Б класу відмовилися вчитися разом із Іллею, який, на їхню думку, ображає увесь клас. Дитина нібито лається матом, може встати посеред уроку й вдарити ногою однокласника за те, що той знімав його на телефон. Плює в обличчя, дає ляпаса. Також влаштовує істерики під час навчального процесу.

Школа

За словами заступника директора з виховної роботи Роксолани Падус, Ілля – дуже обдарована дитина.

"З інформатики він може виступати на олімпіаді. Він дуже талановитий, здібний. Але є труднощі. У нас склалося враження, що Ілля звик бути в центрі уваги, щоб увесь світ крутився навколо нього. Якщо на уроці щось не так, він може просто почати кричати, нецензурно виражатися. У результаті зриває урок. Через 5-7 хвилин заспокоюється. Один вчитель мені розповідав, що коли він починає кричати, то діти складають руки як у молитві й просять педагога не звертати уваги, щоб остаточно не зірвати урок", – розповів OBOZREVATEL завуч.

За словами Падус, батьки не йдуть на контакт із адміністрацією, не приходять на батьківські збори: "Вони спілкуються з нами в письмовій формі. Приходять тільки для того, щоб зареєструвати заяву і все".

Зараз у класі два дні працює відеокамера, тільки на такій умові батьки погодилися повернутися на навчання. Але Іллі в школі немає, він нібито проходить обстеження у лікарів.

Батьки Іллі, навпаки, вважають, що діти в класі займаються булінгом їхнього сина. Хлопчик потрапив у клас рік тому, і в нього не склалися стосунки з дітьми.

Батько Олександр Балабай навіть звернувся з листом у UNICEF в Україні. У ньому він пише, що адміністрація разом із батьками цькують його сина. Мовляв, у приватній розмові директор натякав на те, що їхній хлопчик тут небажаний. "А батьки інших дітей постійно пишуть заяви в ювенальну поліцію, щоб натиснути на нас і нашу дитину", – стверджує чоловік.

За словами батьків, у 5 класі син терпів образи, а в 6-му вирішив давати здачі. Він вважає, що діти його провокують на конфлікти. І нецензурні слова – це його форма захисту. На збори батьки не ходять, бо не бачать сенсу, а ось зустрітися окремо, обговорити конфлікт і подружити дітей – готові.

Вирвала жмут волосся в однокласниці

Це не єдиний такий конфлікт. Щось подібне відбувається в Мереф'янському ліцеї на Харківщині. Там у 6-А класі в булінгу звинуватили Анжеліку. 12-річна дівчинка нібито тримає у страху весь клас. В однокласниці вирвала жмут волосся. А в хворого хлопчика могла скинути з парти підручники, зім'яти листки зошита. Дівчинка може скакати по стільцях і бити дітей по голові.

Мереф'янський ліцей

Однак мама Анжеліки Ольга Кулик, яка одна виховує п'ятьох дітей, також у всьому звинувачує однокласників і каже, що в такий спосіб її донька захищається.

Батьки інших учнів написали заяву в ювенальну поліцію. Тепер там будуть розбиратися з конфліктом.

Мама каже про помсту

У Харкові, в школі №60, виник конфлікт у 1 класі. Давида звинувачують у булінгу інших дітей. Батьки скаржаться, що хлопчик б'є однокласників, на уроці кидається кубиками. Вони навіть знімали побої.

Завуч Тамара Казніста розповіла OBOZREVATEL, що конфлікти у Давида почалися з жовтня минулого року.

"Одна з мам поскаржилася, що Давид вдарив її сина, хлопчикові навіть довелося декілька днів пробути вдома. Але мама Давида відреагувала дивно – сказала, мовляв, стежте за своєю дитиною. Потім Давид штовхнув учня в роздягальні. Кинув кубиком хлопчикові в обличчя, залишився синець. Класний керівник намагалася поговорити з мамою про це, але та відказала: "А що інші діти цього не роблять?" Мама не сприймала жодних зауважень. Коли я намагалася їй сказати, вона просто відповідала, мовляв, у неї дитина такого робити не може. Розвертається і йде", – каже завуч.

Школа №60

У грудні скаржитися почали й інші батьки. Нібито Давид вживає погані слова, штовхає і б'є дітей. У результаті вони стали писати скарги директору про те, що хлопчик становить небезпеку для їхніх дітей, а також звернулися в поліцію. Тепер на маму склали адмінпротокол.

Натомість мама Ірина Корінь вважає, що з нею просто зводять рахунки, а дитину труять через те, що вона виступила проти поборів у школі й оприлюднила листування класного керівника, яка збирала гроші на новорічний концерт.

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Потрібні мудрі медіатори

Віце-президент Української асоціації психоаналізу Володимир Мамко вважає, що в подібних шкільних конфліктах немає правих, винні ж усі.

"Всі сторони демонструють волюнтаризм, свавілля, егоїзм щодо інших людей. Ніхто з них не бажає розуміти, що ж насправді відбувається з дитиною. А ображена сторона, батьки цієї дитини, беруть на себе роль жертви, мовляв, ось нас усі ображають", – пояснив OBOZREVATEL Мамко.

Школяр

Психолог вважає, що зазвичай такі конфлікти заходять дуже далеко і вирішити їх самостійно сторони вже не можуть. У нього втягнуті і школяр з батьками, і клас, і вчитель, і адміністрація.

"Тут потрібен медіатор, мудра, досвідчена людина, котра може стати над сутичкою, котрій її учасники довіряють. Людина, у якої є уявлення про те, що таке добре і що таке погано. Це може бути чийсь мудрий дідусь чи бабуся. Але важливо, щоб вона не була на чиємусь боці", – підсумував Мамко.

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