"Плюшка потрапила у гніздо!" На відео потрапив удар ЗСУ по "Л/ДНР"

ЗСУ знищили чергову позицію окупантів на Донбасі. В результаті "бригада-200" терористів "Л/ДНР" поповнилася новими учасниками.

Відео нищівного удару по противнику опублікував на своїй сторінці офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Постріл був зроблений з ПТРК.

"Воїни Об'єднаних Сил блискавично знищили гніздо представників російських сексменшин на Донбасі. Оператор ПТРК чітко" завів "плюшки прямо в гніздо ватрушки. За даними розвідки два кукареота Дірляндіі поповнили ряди 200 бригади", — додав український воїн Олександр Гром.

Знищення позиції окупантів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один український вояк загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 17 березня. У відповідь ЗСУ знищили трьох і поранили чотирьох терористів.

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