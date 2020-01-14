Росія перекинула на Донбас нові танки: у штабі ООС заявили про загрозу

Переміщення 7 танків з території Росії на непідконтрольну територію сходу України може свідчити про підготовку до провокації чи до "певних дій".

"Цим фактом збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських угод", – заявили в коментарі OBOZREVATEL у пресцентрі Операції об'єднаних Сил (ООС).

У цьому контексті у штабі ООС нагадали, що "є домовленості про відведення важкого озброєння. Переміщуючи важку техніку і озброєння з порушенням ліній відведення, вони ними нехтують".

Володимир Путін

У штабі припустили, що подібні дії агресора можуть бути спробою тиску на українську сторону напередодні чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, але не виключили, що може йтися і про підготовку до нового акту агресії.

"Сім танків – це досить серйозне посилення противника, якщо йдеться про окрему ділянку лінії зіткнення", – сказали у штабі ООС.

Нагадаємо, в новому звіті міжнародної спостережної місії ОБСЄ йдеться про те, що нею зафіксовано ешелон із 7 танками, який переміщався у напрямку до Дебальцевого.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ОБСЄ заявили про черговий недопуск представників місії на окуповану територію Донбасу. Від початку грудня 2019 року моніторингову місію не пропускали на окуповані території понад 60 разів.

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