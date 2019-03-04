Пляж кишить миш'яком: Крим накрила нова екологічна катастрофа

Незаконний видобуток піску в окупованій Керчі призвів до масового забруднення міського пляжу, що загрожує Криму екологічною катастрофою.

Злочинні дії були зафіксовані на дамбі Нижньо-Чурбаського водосховища, повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим. Відзначається, що раніше в місці видобутку надр були поховані радіоактивні і токсичні відходи.

"За результатами аналізу піску, проведеного в 2016 році, встановлено, що кількість миш'яку перевищує гранично допустиму концентрацію в 500 разів, сурми – в 3 рази, ванадію – в 3,5 рази, хрому – в 1420 разів, фосфору і заліза: 341 і 370 млг/кг відповідно", – йдеться в повідомленні.

Дані Державного космічного агентства

При цьому роботи з видобутку піску здійснюються під приводом днопоглиблювальних робіт із використанням спецтехніки. Офіційно вони проводяться для запобігання підтопленню житлових будинків у Приозерному.

Обсяги видобутого піску постійно збільшуються, а в результаті промивання і видобутку весь бруд потрапляє на міський пляж, оскільки злив іде прямо в канал. За даними прокуратури, в разі порушення проектних норм є загроза руйнування окремих ділянок шосе Героїв Ельтігена.

У понеділок, 4 лютого, співробітниками правоохоронних органів було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони та використання надр.

Дані Державного космічного агентства

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму було виявлено величезну пляму нафтопродуктів уздовж Севастопольської бухти з боку Південної.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!