|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Пляж кишить миш'яком: Крим накрила нова екологічна катастрофа

8.4тЧитати матеріал російською

Незаконний видобуток піску в окупованій Керчі призвів до масового забруднення міського пляжу, що загрожує Криму екологічною катастрофою.

Злочинні дії були зафіксовані на дамбі Нижньо-Чурбаського водосховища, повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим. Відзначається, що раніше в місці видобутку надр були поховані радіоактивні і токсичні відходи.

"За результатами аналізу піску, проведеного в 2016 році, встановлено, що кількість миш'яку перевищує гранично допустиму концентрацію в 500 разів, сурми – в 3 рази, ванадію – в 3,5 рази, хрому – в 1420 разів, фосфору і заліза: 341 і 370 млг/кг відповідно", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Такого ніколи не бачив!" Крим шокувала нова катастрофа. Фото
Пляж кишить миш'яком: Крим накрила нова екологічна катастрофа

Дані Державного космічного агентства

При цьому роботи з видобутку піску здійснюються під приводом днопоглиблювальних робіт із використанням спецтехніки. Офіційно вони проводяться для запобігання підтопленню житлових будинків у Приозерному.

Обсяги видобутого піску постійно збільшуються, а в результаті промивання і видобутку весь бруд потрапляє на міський пляж, оскільки злив іде прямо в канал. За даними прокуратури, в разі порушення проектних норм є загроза руйнування окремих ділянок шосе Героїв Ельтігена.

У понеділок, 4 лютого, співробітниками правоохоронних органів було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони та використання надр.

Пляж кишить миш'яком: Крим накрила нова екологічна катастрофа

Дані Державного космічного агентства

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму було виявлено величезну пляму нафтопродуктів уздовж Севастопольської бухти з боку Південної.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини КримуКрим
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
26
Смішно
5
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Новая кацапская программа - "Мышьяк для крысчан"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Попова Ольга
Попова Ольга
ЄТО БОЛЬШАЯ КАТАСТРОФА . ТАМ ТАКИЕ ОТХОДІ ЧТО ЧЕРНОБІЛЬ МЕСТАМИ ОТДІХАЕТ . И ГЛАВНОЕ ЄТОТ ПЕСОК ВОЗИЛИ НА СТРОЙКИ ЖИЛЬЯ , ПРАВДА ДЛЯ ЛАПТЕЙ /, НО ВСЕ ЖЕ , ,,,,,,,, ПУСТЬ ВОЗЯТ И СТРОЯТ , А МЕСНІМ ПОДЕЛОМ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
кацапью придётся в ОЗК теперь плескаться, или мышьяк с хромом и ванадием впитывать.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наші блоги