"Плодимо УБДшників": доброволець назвав головну проблему української армії

У підрозділах, що воюють на Донбасі, процвітає "воєнний туризм" - частина людей підписують контракти на проходження служби виключно заради отримання статусу УБД.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів Сергій Ткаченко, боєць батальйону імені Кульчицького, що входить в структуру Нацгвардії.

"Є проблема, коли люди приходять сюди (у підрозділи, які виконують бойові завдання на Донбасі. - Ред.) за статусом УБД. Це повсюдна проблема. Людина приходить, проходить ВЛК, психологічний відбір, їде на Донбас на одну ротацію, отримує УБД - і все, моментально перетворюється на хвору людину. Одразу комісується або переводиться в якісь тилові частини", - розповів він.

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На думку Ткаченка, при існуючому стані речей Україна лише отримує додаткове і невиправдане навантаження на бюджет.

"Ми просто починаємо плодити армію УБДшників. Це нікому не треба. Це виснажує бюджет", - зазначив він.

У той же час, боєць батальйону Кульчицького переконаний: багато хто з тих, хто вже встиг повоювати на Донбасі, готові повернутися, як тільки Україна піде в наступ.

"З тих, що відвоювали, особливо у перших хвилях мобілізації, дуже багато хто готовий повернутися. Але вони готові повернутися, щоб воювати. Вони не готові просто гнити на якомусь ВОПі або сидіти і тупо рахувати, скільки "Градів" або снарядів від САУ прилетіло в твою сторону, передавати це кудись по рації, не завжди отримуючи можливість адекватно відповісти", - резюмував Ткаченко.

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