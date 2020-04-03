"Плівки Єрмака": НАБУ допитало брата глави Офісу Зеленського

Детективи НАБУ допитали брата глави Офісу президента Дениса Єрмака в рамках розслідування скандальних відеозаписів.

Як повідомив адвокат Єрмака Іван Холондович в коментарі Укрінформу, допит тривав дві години.

За його адвоката, співробітники НАБУ відібрали для експертизи зразки голосу Єрмака.

Напередодні також стало відомо, що брат глави ОП був допитаний співробітниками СБУ в якості свідка у справі, що стосується його незаконного прослуховування.

Денис Єрмак

Як писав OBOZREVATEL:

Пізніше в ОПУ заявили, що оприлюднені "плівки", на яких фігурує брат глави Офісу президента України Андрія Єрмака, не мають відношення до реальності.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!