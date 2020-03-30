Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
В ефірі OBOZREVATEL Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника Володимира Зеленського, заявив, що отримав скандальні відеозаписи з братом Єрмака "4-5 днів назад", проте джерело матеріалів відмовився назвати, пославшись на пораду свого адвоката.
Також він підтвердив, що був викликаний на допит у ДБР після того, як глава ОП написав заяву.
За словами Лероса, йому на пошту приходить "багато інформації" щодо Єрмака й Офісу президента.
"Не вистачає часу все перечитувати, але є багато цікавих фактів. Далі буде. Слідкуйте за моїм Facebook", – сказав нардеп.
Лерос і Єрмак
Як писав OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили недавно з поста радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
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