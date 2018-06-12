Племінниця міністра юстиції обзавелася елітними квартирами і авто

Племінниця міністра юстиції України Павла Петренка Божена Клічук після його призначення стала володаркою двох квартир в елітних житлових комплексах на Печерську і автомобіля Lexus NX200.

Про це йдеться в розслідуванні телепрограми "Наші гроші".

Як зазначається, ще три роки тому племінниця міністра придбала активи, нинішня ринкова вартість яких - приблизно 7 мільйонів гривень, хоча власних доходів на подібні придбання у неї не було.

У той час дівчина була студенткою і працювала тільки молодшим економістом і помічником бухгалтера.

обидві квартири дівчина придбала в 2015 році. Це двокімнатні апартаменти 85 квадратних метрів в київському ЖК "Панорама" на вулиці Євгена Коновальця, 44А. Аналогічні квартири зараз коштують близько 3,5 мільйонів гривень.

Також у власності Клічук двокімнатна квартира на 65 квадратів в будинку по вулиці Євгена Коновальця, 36-В, орієнтовна вартість зараз - 2,5 мільйона гривень.

Незважаючи на те, що ні в одній з двох записаних на неї квартир дівчина не живе, вона проживає в третій, маминої - на бульварі Шевченка.

Мати Клічук - Оксана Петренко - раніше входила до складу бізнес-структур свого брата, однак, зараз вона працює викладачем в Чернівецькому національному університеті Федьковича.

Менш ніж через рік після двох дорогих покупок, у вересні 2016- го, студентка стала володаркою нового престижного автомобіля Lexus NX200.

В автосалоні таке авто коштує понад мільйон гривень.

При цьому офіційні сукупні доходи батьків за останні два з половиною роки не дозволили б придбати навіть автомобіль Lexus. За словами самої Божени Клічук, їй допомагала вся сім'я.

У свою чергу мати Божени повідомила відразу кілька версій походження майна дочки: подарунок бабусі, спадок від дідуся, який помер 10 років тому, і допомога від дядька-підприємця по батьківській лінії - Романа Клічук.

Останній же в коментарі журналістам повідомив, що допомагає племінниці фінансово з навчанням і подорожами, але не сумами, яких вистачило б на нерухомість і авто.

А Петренко також спростував свою участь в придбаннях племінниці, але підтвердив, що в травні мав спільний відпочинок з нею в Туреччині і оплатив його.

Згідно електронної декларації Петренко, він не має власного житла, а живе в орендованому, і володіє 11-річним Volkswagen Golf, але при цьому користується орендованій Toyota. Також Петренко має солідні суми в готівці і на банківських рахунках.

Нагадаємо, раніше міністра юстиції засікли на люксовому відпочинку в Туреччині .