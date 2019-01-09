''Планують бойові вилазки'': у ''ДНР'' злякалися ''армії'' українських журналістів

Терористи "ДНР" забили на сполох через нібито підготовку Збройних сил України до загострення на фронті. Такі висновки вони зробили через те, що в зону ООС прибула знімальна група одного з українських телеканалів.

Бойовики вважають, що українські захисники хочуть влаштувати провокації в період різдвяного перемир'я для отримання контролю над сірою зоною. Таку заяву зробив одіозний терорист "ДНР" Даниїл Бессонов, яку оприлюднив один із проросійських ресурсів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Даниїл Бессонов Скріншот відео

"Ми отримали інформацію про прибуття 7 січня у зону відповідальності 93-ї механізованої бригади знімальної групи "24 каналу". Журналісти не випадково відряджені командуванням "окупаційних сил" для підготовки пропагандистських матеріалів, саме у прилеглий до Авдіївки район. Аналізуючи всі ці дані, можна зробити висновок про те, що українське "окупаційне командування" планує проведення бойових вилазок диверсійно-розвідувальних груп на зазначеній ділянці", — озвучив божевільну теорію Бессонов.

Журналісти Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист осоромився фейком про хіматаку, яку готують ЗСУ на окупованому Донбасі. Так, він заявив, що до міста Бахмут нібито прибула група британських військових для проведення "хімічних атак" на півночі "ДНР".

Більше того, "розвідка ДНР" навіть підрахувала приблизну кількість жертв від вигаданої провокації. За її даними, постраждати мали б 70 тис. осіб.