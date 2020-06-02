"Планував убивство": у суді назвали причини арешту Микитася

Колишній нардеп і скандальний київський забудовник Максим Микитась планував убити свідків та інших підозрюваних у кримінальній справі, тому він був поміщений під варту.

Про це йдеться в постанові Вищого антикорупційного суду від 28 травня 2020 року. Рішення ухвалила колегія суддів під головуванням Дмитра Михайленка, до складу також входили Микола Глотов та Даниїла Чорненька.

"Судді оцінили висловлювання підозрюваним намірів вбити інших осіб, які зафіксовані під час проведення у вересні 2019 року негласних слідчих (розшукових) дій, як реальні наміри", – йдеться в тексті.

Максим Микитась

Колегія суддів дійшла такого висновку після розмови Микитася з рідною для нього людиною у вересні 2019 року. Зі змісту розмови випливало, що в підсудного з цією особою довірчі відносини, з нею підозрюваний є відвертим (щирим). Зазначене, на думку суддів, підтверджується серед іншого тим, що цій особі відомо про його проблеми, вона телефонувала Микитасю з пропозицією допомогти.

Ця людина в розмові навіть відмовляла Микитася від реалізації таких планів, що додатково підтверджує сприйняття ним цих намірів як таких, які можуть бути реалізовані підозрюваним, йдеться в постанові суду.

Зазначається, що Микитась висловлював такі наміри, незважаючи на те, що знав про прослуховування його телефону. На думку суддів, це додатково підтверджує неефективність заходів для стримування його поведінки.

З огляду на все вищесказане, суд ухвалив рішення змінити домашній арешт на взяття під варту.

Нагадаємо, що домашній арешт Максима Микитася замінили на арешт із правом застави в 100 мільйонів гривень.

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