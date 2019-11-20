"Планував заздалегідь": з’явилися нові дані про смерть депутата у Кременчуці

Депутат і бізнесмен Андрій Гаврилов, якого виявили застреленим у власному автомобілі у Кременчуці 20 листопада, сам спланував своє самогубство.

Під час обшуків у авто правоохоронці нібито знайшли передсмертну записку. Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

"Знайдений сьогодні з вогнепальним пораненням Андрій Гаврилов планував самогубство заздалегідь", – йдеться у статті.

Андрій Гаврилов Кременчуцька газета

За даними видання, хоча поліція нікого не допускає до місця події, між собою силовики говорять про виявлену в "Тойоті" депутата записку. В ній Гаврилов начебто "вибачається за все перед рідними та близькими".

Зазначається, що про записку правоохоронці нічого не розповідають, посилаючись на таємницю слідства. А ось джерела "Кременчуцької газети" в інших силових органах, стверджують місцеві журналісти, цю інформацію уже підтвердили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Андрій Гаврилов, якого виявили застреленим у Кременчуці Полтавської області, був відомим у місті бізнесменом. Йому з дружиною належать декілька фірм. Поліція поки не називає обставини трагедії, розглядаються версії вбивства і суїциду.

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