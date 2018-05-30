Планувалося 30 вбивств: з'явилися подробиці щодо спецоперації з Бабченком

Організатор, який готував замах на російського журналіста Аркадія Бабченка, планував ліквідувати в Україні 30 осіб.

Про це заявив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак, зазначивши, що українським спецслужбам відомі деякі прізвища потенційних жертв. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Організатор цього злочину говорив про необхідність усунення - вдумайтеся в цифру - 30 осіб на території України. Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, але я не буду їх називати", - зазначив він.

Крім того, Грицак розповів, що затриманому організатору "вбивства" слідчі підготували підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст.14 "Підготовка до злочину", ч.5 ст.27 "пособництво", ч.3 ст.258 "Терористичний акт "Кримінального кодексу".

Усунення Бабченка мало стати пробним в низці вбивств. Російські спецслужби поставили організатору завдання нелегально закуповувати за їхні кошти зброю і боєприпаси з метою "закладки таких баз зі зброєю і боєприпасами на території центральної частини України".

Грицак додав, що було замовлення на 300 автоматів Калашникова, сотні кілограм вибухівки, "необмежену кількість патронів", боєкомплект для АГС, мінометні міни.

"Це все задокументовано в рамках негласних слідчо-розшукових дій", - підкреслив він.

У свою чергу, генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що АТОшник, який нібито стріляв у Бабченко, проходитиме в справі як свідок.

"Вчорашня оперативна комбінація включає в себе інформування, а також навіть фото, що повинно було привести замовника і організатора до впевненості в виконаному замовленні", - зазначив Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня з'явилася інформація про "вбивство" Бабченка. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті швидкої допомоги. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація.

Українські спецслужби встановили, що українець планував за винагороду в $15 тис. вбити журналіста.