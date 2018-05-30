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Планувалося 30 вбивств: з'явилися подробиці щодо спецоперації з Бабченком

5.6тЧитати новину російською

Організатор, який готував замах на російського журналіста Аркадія Бабченка, планував ліквідувати в Україні 30 осіб.

Про це заявив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак, зазначивши, що українським спецслужбам відомі деякі прізвища потенційних жертв. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Організатор цього злочину говорив про необхідність усунення - вдумайтеся в цифру - 30 осіб на території України. Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, але я не буду їх називати", - зазначив він.

Крім того, Грицак розповів, що затриманому організатору "вбивства" слідчі підготували підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст.14 "Підготовка до злочину", ч.5 ст.27 "пособництво", ч.3 ст.258 "Терористичний акт "Кримінального кодексу".

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Усунення Бабченка мало стати пробним в низці вбивств. Російські спецслужби поставили організатору завдання нелегально закуповувати за їхні кошти зброю і боєприпаси з метою "закладки таких баз зі зброєю і боєприпасами на території центральної частини України".

Грицак додав, що було замовлення на 300 автоматів Калашникова, сотні кілограм вибухівки, "необмежену кількість патронів", боєкомплект для АГС, мінометні міни.

"Це все задокументовано в рамках негласних слідчо-розшукових дій", - підкреслив він.

У свою чергу, генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що АТОшник, який нібито стріляв у Бабченко, проходитиме в справі як свідок.

"Вчорашня оперативна комбінація включає в себе інформування, а також навіть фото, що повинно було привести замовника і організатора до впевненості в виконаному замовленні", - зазначив Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня з'явилася інформація про "вбивство" Бабченка. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті швидкої допомоги. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація.

Українські спецслужби встановили, що українець планував за винагороду в $15 тис. вбити журналіста.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоВасиль ГрицакЮрій Луценко
Місце
Україна
Об'єкти
Служба безпеки УкраїниГенеральна прокуратура України
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