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Планували "безчинствувати" по всій Україні: з'явилися подробиці про свавілля "торнадівців"

5.1тЧитати новину російською

У камерах колишніх бійців розформованої роти МВС "Торнадо" під час обшуку було знайдено бухгалтерію та плани на масові "безчинства" в Україні.

Про це розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі "Радіо НВ", нагадавши, що також було вилучено майже 30 пляшок елітного віскі, більше 40 телефонів, банки, спеціальні пристосування з вибухівкою, канати і троси з гаками.

"А також бухгалтерія та записи у вигляді планування, організації та управління масовими безчинствами не тільки в зоні знаходження засуджених "торнадівців", але й за межами приміщення, тобто в Києві, а також на території України", - зазначив Матіос.

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За його словами, в планах було розписано роль кожного учасника заворушень, і визначено політичні сили, на догоду яким повинні відбуватися заворушення.

"Крім цього, бухгалтерський журнал витрат цих засуджених здивував цинізмом: прогулянка по коридору, виклик для втамування нікчемних і нелюдських плотських утіх, і все це було оцифровано й написано, кому було передано", - сказав Матіос, пообіцявши наступного тижня подробиці щодо знайдених матеріалів.

Нагадаємо, 9 серпня заарештовані "торнадівці" в Лук'янівському СІЗО Києва відмовилися виходити зі своїх камер для подальшого етапування і забарикадувалися там.

Під час слідчих дій заарештовані облили співробітників правоохоронних органів бензином і намагалися підпалити. У результаті зіткнень правоохоронці отримали тілесні ушкодження.

Під час обшуків у камері екс-бійців знайшли прапор зі свастикою, ножі, бити, мотузки, алкоголь та інші заборонені речі. У результаті протест екс-бійців вдалося придушити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган показала речі, які було знайдено в камерах. Пізніше Міністерство юстиції завершило службове розслідування по цій справі і передало матеріали до військової прокуратури.

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Тема
Кримінал
Особа
Анатолій Матіос
Місце
Україна
Об'єкт
розслідування
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Пигин Макс
Пигин Макс
Самое время объявить их агентами Путина!
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
от тибе и надеволю..
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