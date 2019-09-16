"Планували у 2010 році": Москаль розкрив невідомі факти про анексію Криму

Російська Федерація планувала анексію Криму ще у 2010 році і готувалася до вторгнення з 2009 року.

Про це заявив колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на телеканалі NEWSONE. За його словами, ситуація в автономній республіці була відома йому не з чуток, оскільки з травня 2006 року по січень 2007 року він був представником президента у Криму, а також працював начальником головного управління МВС у Криму з 1997 по 2000 рік і у 2009 році.

"У 2009 році мене покликали і сказали: терміново вводимо посаду заступника міністра, вперед до Криму, росіяни готуються до захоплення Криму. Це було відомо у 2009 році... Сценарій був один, де спочатку захоплять парламент, Раду міністрів... Ми зробили все, щоб цього не допустити. Моя совість щодо Криму чиста", – наголосив Москаль.

Геннадій Москаль LIGA.net

Звідки надходила ця інформація, колишній чиновник не уточнив, проте наголосив, що, працюючи над нею, зробив усе, що від нього залежало.

"Я попередив і голову Верховної Ради, і голову Ради міністрів – не дай Боже... Я з вами довго розмовляти не буду. Я з вами наведу порядок за міліцейськими поняттями", – згадує Москаль.

Підсумовуючи, він додав, що якби експрезидент-утікач України Віктор Янукович програв вибори 2009-2010 років, то Росія одразу б реалізувала сценарій окупації Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников розповів, що перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков (1994-1995) готував відділення Криму від України, адже був справжнім сепаратистом.

Він нагадав, що Мєшков призначив главою своєї адміністрації росіянина, сформував уряд із москвичів і ввів московський час.

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