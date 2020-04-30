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30 квітня • оновлено в 23:06
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Планували провокації: СБУ викрила агітаторів Путіна на Дніпропетровщині

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СБУ викрила у Дніпропетровській області трьох інтернет-агітаторів, які закликали українців до протестів проти карантину під час прийдешніх травневих свят.

Як сказано в повідомленні пресслужби відомства, аналіз електронного листування вказує на те, що дії зловмисників координувалися з Росії.

Метою агітаторів була дестабілізація соціально-політичної обстановки в Україні. Одного з них змушували публікувати заклики до порушення територіальної цілісності України, погрожуючи депортацією матері, яка працює в Москві.

У зловмисників провели обшуки та вилучили обладнання, що використовувалися. Одному з інтернет-агітаторів слідчі СБУ вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Планували провокації: СБУ викрила агітаторів Путіна на Дніпропетровщині

Пресслужба СБУ

Планували провокації: СБУ викрила агітаторів Путіна на Дніпропетровщині

Пресслужба СБУ

Планували провокації: СБУ викрила агітаторів Путіна на Дніпропетровщині

Пресслужба СБУ

Як писав OBOZREVATEL, недавно СБУ зупинила проросійських інтернет-агітаторів в Одесі, які планували провокації до 2 травня – шостих роковин трагедії в Будинку профспілок, де загинули 48 людей.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Дніпро
Тег
Служба безпеки України
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Потихоньку всех крыс переловят !!! Сушите сухари !!!!
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наше сэбэу в поте лица имитирует кипучую деятельность по выявлению "ворогив". Правда, немного недоработали - надо было положить рядом с георгиевскими ленточками ещё портрет Путина, балалайку и АК-47. ))
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