Планували провокації: СБУ викрила агітаторів Путіна на Дніпропетровщині

СБУ викрила у Дніпропетровській області трьох інтернет-агітаторів, які закликали українців до протестів проти карантину під час прийдешніх травневих свят.

Як сказано в повідомленні пресслужби відомства, аналіз електронного листування вказує на те, що дії зловмисників координувалися з Росії.

Метою агітаторів була дестабілізація соціально-політичної обстановки в Україні. Одного з них змушували публікувати заклики до порушення територіальної цілісності України, погрожуючи депортацією матері, яка працює в Москві.

У зловмисників провели обшуки та вилучили обладнання, що використовувалися. Одному з інтернет-агітаторів слідчі СБУ вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Пресслужба СБУ

Пресслужба СБУ

Пресслужба СБУ

Як писав OBOZREVATEL, недавно СБУ зупинила проросійських інтернет-агітаторів в Одесі, які планували провокації до 2 травня – шостих роковин трагедії в Будинку профспілок, де загинули 48 людей.

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