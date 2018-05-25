План України з відсічі Росії: стали відомі нові деталі

Планневідкладних заходів з протидії російській агресії в Криму може бути затверджений в червні поточного року.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATELрозповів постійний представник президента України в Автономній Республіці КримБорис Бабин.

"План відправлений органу центральної влади. Ми отримали пропозиції до нього. Зараз ми все узагальнюємо. У червні пройдуть збори робочої групи високого рівня. Швидше за все, за підсумками цього засідання він буде затверджений, а потім і оприлюднений", - пообіцяв постпред.

Борис Бабин Крим реалії

У цьому контексті він зауважив, що прискорити процес досить складно через листування "з міністерствами і відомствами", яке "ніколи не відбувається за один день".

Відповідаючи на питання, чи закладається в План варіант військового протистояння, Бабин пояснив: "У цілому у нас на сьогодні є агресія, є стан міжнародного конфлікту. План по своїй назві передбачає протидію російській агресії. Але оскільки це відкритий документ, в ньому прописані ті заходи протидії російській агресії, про яких можна доповідати публіці".

У той же час постпред додав: "Думаю, План ще буде доповнений іншими актами".

Відповідаючи на питання, чи є у Плані закрита частина, він сказав: "У цьому документі немає закритої частини. Він спеціально зроблений відкритим і доступним для контролю з боку громадськості і, звичайно, органів влади в контексті його виконання. Хоча ми й розуміємо, що безліч заходів в цій боротьбі не повинні бути публічними".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Бабин розповів про те, що в Плані відображені "питання протидії порушенням з боку агресора в сфері судноплавства та інфраструктурних проектів в Криму". "Після затвердження Плану і визначення алгоритмів його реалізації Представництво почне роботу над проектом зазначеної Стратегії, результат по якому ми очікуємо до кінця 2018 року", - додав він.