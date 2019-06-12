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/Розслідування

"План готували не місяць": у ЗСУ розкрили подробиці прориву на Донбасі

61.2тЧитати матеріал російською

Прес-офіцер 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Назар Ільницький розповів, як захисникам вдалося закріпитися на нових позиціях у Мар'їнці під Донецьком.

За його словами, план цієї успішної операції давно готувався за участі вищого командування. Деталями прориву він поділився в ефірі "Армія FM".

"Розвідники бригади зайшли в так звану "сіру зону" для того, щоб поліпшити своє тактичне положення – відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся, зрозуміло, що не місяць, командуванням бригади і вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей і виконали", – розповідає прес-офіцер бригади.

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Мар'їнка

Мар'їнка

"Армія FM"

За словами Ільницького, тепер цивільне населення – у безпечніших умовах, оскільки перебуває набагато далі від лінії зіткнення. Що стосується українських захисників, то вони також поліпшили своє становище. Адже з нових позицій краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

"А ще кожна, навіть маленька перемога мотивує бійців, їхній дух. Вони розуміють, що не стоять на місці, а потроху повертають наші землі. Насправді, це дуже мотивує", – розповів офіцер ЗСУ.

Про зайняття нових позицій ЗСУ повідомили і в штабі ООС. За його даними, близько місяця тому воїни 24 бригади імені Короля Данила обладнали низку спостережних постів в околицях Мар'їнки. Українські піхотинці щодня здійснювали інженерне дообладнання позицій, їх зміцнення і розвиток. Зараз у напрямку в бік окупованого смт Олександрівка силами піхотинців вже зведені повноцінні опорні пункти підрозділів.

"Завдяки зміцненню позицій підрозділи операції Об'єднаних сил надійно контролюють визначену ділянку відповідальності фактично впритул до Донецька. Відстань між позиціями сил ООС і російськими окупаційними військами на цьому напрямку подекуди становить всього кілька сотень метрів", – йдеться в офіційній заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Матвеев Тимур
Матвеев Тимур
Стыд и позор больше слов нет. Они за пять лет подошли только к Донецку при этом за все это время тупо угробляли и уничтожали крепких здоровых мужиков и пацанов. За пять лет можно было дойти до границы сто раз и всю эту шваль Путинскую выгнать.
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Тырыщук Василий
Тырыщук Василий
Матвеев Тимур, А что сцыш писать с маленькой буквы "путинскую шваль"? Самому ссыкотно, что сцарь обидется? Или боишься не попасть домой после ночной смены?
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Антошин Денис
Антошин Денис
Интересно, а когда новый котел образуется? Будет интереснее Иловайска и Дебальцево?
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Вот, что Томас живатворячий делает! Да здравствует тамас! Сдохните, твари! Всем скоро пипец придёт. Русский язык запретим!
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