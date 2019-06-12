"План готували не місяць": у ЗСУ розкрили подробиці прориву на Донбасі

Прес-офіцер 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Назар Ільницький розповів, як захисникам вдалося закріпитися на нових позиціях у Мар'їнці під Донецьком.

За його словами, план цієї успішної операції давно готувався за участі вищого командування. Деталями прориву він поділився в ефірі "Армія FM".

"Розвідники бригади зайшли в так звану "сіру зону" для того, щоб поліпшити своє тактичне положення – відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся, зрозуміло, що не місяць, командуванням бригади і вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей і виконали", – розповідає прес-офіцер бригади.

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Мар'їнка "Армія FM"

За словами Ільницького, тепер цивільне населення – у безпечніших умовах, оскільки перебуває набагато далі від лінії зіткнення. Що стосується українських захисників, то вони також поліпшили своє становище. Адже з нових позицій краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

"А ще кожна, навіть маленька перемога мотивує бійців, їхній дух. Вони розуміють, що не стоять на місці, а потроху повертають наші землі. Насправді, це дуже мотивує", – розповів офіцер ЗСУ.

Про зайняття нових позицій ЗСУ повідомили і в штабі ООС. За його даними, близько місяця тому воїни 24 бригади імені Короля Данила обладнали низку спостережних постів в околицях Мар'їнки. Українські піхотинці щодня здійснювали інженерне дообладнання позицій, їх зміцнення і розвиток. Зараз у напрямку в бік окупованого смт Олександрівка силами піхотинців вже зведені повноцінні опорні пункти підрозділів.

"Завдяки зміцненню позицій підрозділи операції Об'єднаних сил надійно контролюють визначену ділянку відповідальності фактично впритул до Донецька. Відстань між позиціями сил ООС і російськими окупаційними військами на цьому напрямку подекуди становить всього кілька сотень метрів", – йдеться в офіційній заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на початку червня поблизу населеного пункту Водяне, неподалік від Маріуполя, бійці ЗСУ зайняли низку покинутих ворожих позицій. Крім того, їм вдалося знищити взвод окупантів всього за декілька днів. Агресор був змушений відступити.

На початку травня воїни ООС із 46 батальйону "Донбас-Україна" відвоювали частину окупованого Донбасу біля села Калинове.

Перед цим українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька.

Загалом, за даними ОС, за рік було відвойовано 24 квадратні кілометри Донбасу.

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