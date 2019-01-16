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''Плач, шок та потрясіння!'' Донька нардепа стала жертвою шахраїв

1.8тЧитати матеріал російською

Телефонний шахрай обманним шляхом заволодів майже 140 тис. гривень, які виманив у доньки народного депутата Юрія Солов'я.

15-річна дитина у шоковому стані винесла з дому 1575 євро і 87,5 тис. грн (близько 140 тис. грн), повідомляє "Курс".

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Поліція встановила, що зловмисник зателефонував дівчинці і сказав, що її батьки потрапили в ДТП і треба терміново передати гроші таксисту, який мав відвезти їх з Івано-Франківська, де проживає нардеп, в Одесу.

"Півтори години дитину в стані плачу, шоку і потрясіння вели по телефону через усе місто без можливості покласти трубку і за допомогою недобросовісного таксиста на вокзалі (до честі таксистів, багато хто, бачачи схвильовану дитину, відмовлялися), відбулася передача коштів", — повідомив політик у Facebook.

Поліція розшукала таксиста після звернення Солов'я до правоохоронних органів. Водія взяли на території Івано-Франківської області по дорозі до Одеси.

Юрій Соловей

Юрій Соловей

kurs.if.ua

Встановлено, що таксист — житель Івано-Франківська, працює у місцевій службі таксі. У нього вилучили кошти і взяли пояснення. Гроші вже повернули депутату.

У поліції повідомили, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України — "шахрайство".

Попередньо встановлено, що таксист у змові з шахраями не перебував і не є співучасником злочину. Також відомо, що шахрай дзвонив з Одеси. Поліцейські ведуть його розшук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні забили на сполох через нову схеми крадіжки грошей.

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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Наші депутати ще не додумалися, що повідомляти про "трагічні події" потребуючі матеріальних витрат (чи ні), можна доручити якійсь службі: поліції чи мчс чи ще комусь - головне щоб централізовано і з автентифікацією джерела повідомлення. Но проблема їм не цікава, поки самі не попадуть...
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