Головна Новини
16 грудня • оновлено в 12:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Пів сотні убитих і поранених: з'явилася розгромна статистика втрат Росії на Донбасі

2.2т
Читати матеріал російською

За першу половину грудня втрати російських окупантів на Донбасі склали 44 особи. З них половина – це безповоротні.

Таку статистику оприлюднив штаб Операції Об'єднаних сил на офіційній сторінці у Facebook.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, з 1 до 15 грудня 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 44 особи. 22 окупанти були ліквідовані, ще 22 складають санітарні втрати ворога", – йдеться в повідомленні.

Втрати Росії на Донбасі

Втрати Росії на Донбасі

"Власти.нет"

Новини
Війна на Донбасі: російські війська атакували ЗСУ й отримали відповідь

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними штабу ООС, з 22 до 28 листопада окупанти втратили 25 осіб, з яких 10 убитими і 15 пораненими. Також Головне управління розвідки Міноборони України уточнило, що втратам терористів сприяє недотримання ними заходів безпеки в процесі мінування та інженерного обладнання об'єктів на передових позиціях.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
7
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Еще 22 кaцaпa нажрались украинской земли. И сдохли. От свинцового отравления
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
semenovich semen
semenovich semen
Интересно, сколько ещë "Боевых бурятов Путина", можно будет поджарить американскими противотанковыми комплексами Javelin в этом году.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Спонсор статистики, правозащитница Елена Васильева. СУГС, ёпста
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги