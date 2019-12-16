Пів сотні убитих і поранених: з'явилася розгромна статистика втрат Росії на Донбасі

За першу половину грудня втрати російських окупантів на Донбасі склали 44 особи. З них половина – це безповоротні.

Таку статистику оприлюднив штаб Операції Об'єднаних сил на офіційній сторінці у Facebook.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, з 1 до 15 грудня 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 44 особи. 22 окупанти були ліквідовані, ще 22 складають санітарні втрати ворога", – йдеться в повідомленні.

Втрати Росії на Донбасі "Власти.нет"

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними штабу ООС, з 22 до 28 листопада окупанти втратили 25 осіб, з яких 10 убитими і 15 пораненими. Також Головне управління розвідки Міноборони України уточнило, що втратам терористів сприяє недотримання ними заходів безпеки в процесі мінування та інженерного обладнання об'єктів на передових позиціях.

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