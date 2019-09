Півмільйона за помилки: на Львівщині розгорівся скандал через англійські вказівники

У Львівській області погодили установку більше 50 туристичних вказівників із написами англійською мовою, у яких допущені помилки в перекладі.

Про це йдеться в публікаціях місцевих видань Zaxid.net та "Наші гроші. Львів". Відомо, що в рамках тендера вартістю близько 580 тисяч гривень департамент культури ЛОДА замовив цілу серію з 51 вказівника, в яких містяться численні помилки.

Так, на одному з них на в'їзді в місто Сколе словосполучення "повітовій провідник" перевели як "air condition" (стан повітря).

На інших покажчиках "криївка підпільної тіпографії УПА" переклали як "kryiviva satellite UPA typography", "перших боїв українського січового стрілецтва" – як "the first boy of Ukrainian sich looking for the luck ", а "братів" – як "brathers".

Директор департаменту ЛОДА Мирослава Туркало, коментуючи знак у Сколе, заявила, що за переклад відповідав підрядник ТОВ "Дорожні знаки", а значить саме ця фірма за свій рахунок повинна усунути помилки.

Туркало зізналася, що не володіє англійською "на достатньому рівні", а її колеги з тендерного комітету могли не звернути увагу на переклад тексту на вказівниках.

"Наше тендерне завдання було поставлено так, щоб ці знаки були двомовні: українською та англійською мовою. Очевидно, члени комітету переглянули україномовний текст, побачили, що всі завдання були виконані. І, підозрюю, що все-таки спрацював людський фактор, і вони не звернули уваги на переклад, не ставили собі за мету перевірити його", – заявила Туркало.

На питання, чому підряднику не надали готовий варіант написів на обох мовах, Туркало відповіла, що переклад не входить в обов'язки працівників департаменту культури, як і знання англійської мови.

"У нас не бюро перекладів. Ми в тендері поставили те, що ми хочемо отримати. У нас департамент культури, а не міжнародних відносин, де всі зобов'язані знати англійську мову", – сказала вона.

