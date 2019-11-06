Пів години пекла: ЗСУ накрили шквальним вогнем на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" протягом 35 хвилин безперервно обстрілювали українських воїнів на Донбасі вночі 6 листопада в районі Кримського.
Обстріли здійснювалися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. На щастя, втрат серед особового складу ОС не було.
У вівторок, 5 листопада, озброєні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчинив чотири обстріли:
двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – із мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
біля Старогнатівки – із великокаліберних кулеметів;
поблизу Лебединського – із великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська зробили три обстріли:
біля Горіхового – із ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Хутора Вільного – із АГСів;
неподалік Луганського – із великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.
Жоден український воїн не був убитий або поранений внаслідок бойових дій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи, які окупували Донбас, знову зазнали втрат у зоні бойових дій. Так, з 29 жовтня до 5 листопада вони склали шість осіб тільки за підтвердженими даними.
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