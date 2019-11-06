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6 листопада • оновлено в 08:55
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/ Розслідування

Пів години пекла: ЗСУ накрили шквальним вогнем на Донбасі

7.3т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" протягом 35 хвилин безперервно обстрілювали українських воїнів на Донбасі вночі 6 листопада в районі Кримського.

Обстріли здійснювалися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. На щастя, втрат серед особового складу ОС не було.

У вівторок, 5 листопада, озброєні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчинив чотири обстріли:

  • двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – із мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Старогнатівки – із великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Лебединського – із великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Пів години пекла: ЗСУ накрили шквальним вогнем на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська зробили три обстріли:

  • біля Горіхового – із ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Хутора Вільного – із АГСів;

  • неподалік Луганського – із великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.

Жоден український воїн не був убитий або поранений внаслідок бойових дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи, які окупували Донбас, знову зазнали втрат у зоні бойових дій. Так, з 29 жовтня до 5 листопада вони склали шість осіб тільки за підтвердженими даними.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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ivanov azis
ivanov azis
Зеленский! И как тебе разведение! ДуМай! Мудило!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надеюсь будет много смердячих ВСУшных тушек.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Из Голландии пришла гуманитарка. Просроченный грибочки...
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