Питання з "Укрбудом" вирішено: Зеленський звернувся до постраждалих від Микитася українців

Недобудовані житлові комплекси компанії "Укрбуд", який очолював скандальний київський забудовник Максим Микитась, добудує Київміськбуд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 12 грудня.

Зеленський зазначив, що вже вирішив цю проблему спільно з Офісом президента і правоохоронними органами.

"Ми хочемо заспокоїти зараз усіх постраждалих інвесторів. На сьогодні, станом на вечір, це питання вирішене. І вся ця нерухомість буде добудована, і на себе зобов'язання взяв Київміськбуд", – сказав президент.

Зеленський відреагував на скандал з Укрбудом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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