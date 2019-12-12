Питання з "Укрбудом" вирішено: Зеленський звернувся до постраждалих від Микитася українців

Недобудовані житлові комплекси компанії "Укрбуд", який очолював скандальний київський забудовник Максим Микитась, добудує Київміськбуд.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 12 грудня.
Зеленський зазначив, що вже вирішив цю проблему спільно з Офісом президента і правоохоронними органами.
"Ми хочемо заспокоїти зараз усіх постраждалих інвесторів. На сьогодні, станом на вечір, це питання вирішене. І вся ця нерухомість буде добудована, і на себе зобов'язання взяв Київміськбуд", – сказав президент.
Зеленський відреагував на скандал з Укрбудом
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.
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