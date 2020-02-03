"Питання назріло": Пушилін заявив про радикальні заходи в "ДНР"

Терористи "ДНР" хочуть скасувати режим комендантської години в містах та районах окупованих ними територій України.

Таку пропозицію висловив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, передає місцеве сепаратистське видання.

"Як ми неодноразово говорили – це питання справді назріло. Назріло до того рівня, коли нам потрібно було проводити певний експеримент: подивитися, як ми зможемо без комендантської години забезпечити безпеку наших громадян?" – висловився окупант.

Пушилін говорив, що комендантську годину вводили, адже окупанти боялися диверсійно-розвідувальної роботи з боку України в "республіці".

"Нашим правоохоронним органам досить складно упевнитися в істинності особи конкретної людини, тому що у нас немає зараз сучасних баз даних України... Якщо з паспортами "ДНР "все зрозуміло, з паспортами РФ все зрозуміло, то з паспортами України були потрібні додаткові дії. Саме так це й відбувалося", – скаржився ватажок терористів.

Терористи "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу терористи "ДНР" заарештовують людей з українськими паспортами.

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