Питання Донбасу зрушить із мертвої точки – Кулеба

2 червня в Берліні відбудуться переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, в черговій зустрічі Тристоронньої контактної групи українська делегація візьме участь у зміненому складі.

"Україна не буде пасивною в мінському процесі. Ми будемо виступати з ініціативами, з кроками, які дозволять зрушити справу з мертвої точки та йти шляхом мирного врегулювання й деокупації Донбасу", – заявив у ефірі ObozTV міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми давно домовилися з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом про те, що я здійсню цей візит. Дуже сподіваюся, що поїду не сам, а з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Основна тема, яку ми будемо обговорювати, – це мирне врегулювання на Донбасі та протидія російській агресії", – повідомив міністр.

Він додав, що склад української делегації в ТКГ "істотно підвищено". "Крок у відповідь ми чекаємо від російської делегації".

Кулеба розповів, що в Берліні порушуватиметься й питання Криму. "Насамперед у контексті політичних в'язнів Кремля – українців, яких незаконно утримують на території окупованого Криму. Більшість із них – кримські татари", – сказав глава МЗС.

Питання Донбасу зрушить із мертвої точки – МЗС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи як "представники Донбасу" будуть запрошені переселенці з Луганська та Донецька, які зараз проживають на підконтрольних Україні територіях.

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