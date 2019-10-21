Післясмак хлору: як Коломойський отримав монополію на воду України

Станція зі складування та зберігання рідкого хлору у Дніпропетровській області була продана за 30,1 млн гривень фірмі з орбіти Ігоря Коломойського. Після вдалої покупки бізнесмен став монополістом на ринку хлору, який необхідний для знезараження води у всіх водоканалах України.

Як стратегічний ресурс опинився в руках однієї людини – у матеріалі OBOZREVATEL.

Чому це важливо?

Рідкий хлор – важливий ресурс для водоканалів України. По суті, завдяки цьому інгредієнту вода перед надходженням у крани жителів міст і сіл проходить очищення. Після цього її можна використовувати у господарстві.

В Україні виробляє хлор тільки завод "ДніпроАзот". Це підприємство дуже важливе для безпеки країни. У 2004 році постановою Кабінету міністрів його внесли до списку стратегічних.

Новини Україна ризикує залишитися без питної води через підприємство Коломойського

Олігарху Ігорю Коломойському крім "Дніпроазоту" також належить 40% газовидобувної компанії "Укрнафта" (50%+ акцій перебуває у власності держави через "Нафтогаз"). Саме дешевий газ від "Укрнафти" дозволяв "ДніпроАзот" демонструвати стабільно високий прибуток. Так, газовидобувне підприємство Коломойського поставляло його ж "ДніпроАзоту" газ.

У 2018 році навколо заводу спалахнув скандал. Так, "ДніпроАзот" збільшив ціну на хлор з 11 тисяч грн за тонну до 47250 грн з ПДВ – тобто майже у 5 разів. Такий хід спровокував хвилю обурення, бо ціна на воду для українців також зросла на 2-3%.

Цій ситуації передувала повна зупинка підприємства. Що поставило під загрозу поставки води для українців, адже у водоканалів запас хлору був у середньому всього лише на 20 днів.

Тоді ж глава правління підприємства Сергій Сидоров аргументував це тим, що причиною зупинки заводу стало подорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і становить близько 80% у вартості продукції підприємства. Саме тому і потрібно підвищувати вартість продукції.

Якщо ж підприємство стоїть, то хлор (а країні потрібно 800 тисяч тонн) необхідно купувати за кордоном. З огляду на те, що додатково доведеться платити за логістику (найближчий можливий постачальник – Румунія), хлор перевозитимуть цистернами, його вартість збільшиться приблизно втричі. Відповідно, ціни на воду просто злетять.

Ситуацію після втручання Кабміну і Антимонопольного комітету вирішили, але неприємний післясмак в українців залишився. Простіше кажучи, у багатьох справедливо виникло запитання – чи не був ультиматум керівництва заводу спробою шантажу держави?

Що трапилося?

Зараз же ситуація на ринку хлору виглядає ще цікавіше, адже Аульська станція зі зберігання того самого хлору тепер переходить в орбіту Коломойського. По суті, він володіє як підприємством-виробником, так і станцією зберігання. Виходить замкнутий цикл.

Як пише Інформатор, 19 вересня на ProzorroПродажі відбувся аукціон із продажу Аульської хлорпереливної станції (АХПС). Стартова ціна була 11 млн 457 тис. 057 грн.

Продали весь майновий комплекс зі складами контейнерів із хлором, під'їзними шляхами, кузнею, фонтаном, свинарником, зерно- та сіносховищем, будівлею кормоцеху, теплицею і приміщенням із виробництва шлакоблоку. Саме такий опис нерухомості було опубліковано на торговельному майданчику.

Слід зазначити, ще у березні 2019 року місцеві жителі, а потім і Криничанський районний рада зверталися до президента, Ради нацбезпеки, прокуратури захистити від приватизації Аульську хлоропереливну станцію. Як бачимо – марно.

Але повернемося до нещодавніх торгів. За те, щоби взяти участь в аукціоні, треба було зробити реєстраційний внесок у розмірі 834 грн 60 коп. і гарантійний внесок – 1 млн 147 тис. 505 грн. 70 коп.

У підсумку, комплекс продали за 30 млн 150 тис. грн фірмі "АГЕНЦІЯ "МЕГА ПЛЮС". За інформацією аналітичної платформи YouControl, фірма-переможець зареєстрована понад 9 років тому у Дніпрі, на вул. Набережна Перемоги, 120.

Основний вид діяльності нового власника станції – оренда машин і устаткування. Засновником і керівником підприємства зареєстрований Андрій Житніков. Людина з таким ім'ям і прізвищем є серед директорів і керівників "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "ЖІТНІКОВ, БОРОДЕНКО І ПАРТНЕРИ" та "КРЕМЕНЧУЦЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ".

Остання має відношення до групи Приват Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Логічно припустити, що це стало можливим через вплив Коломойського на владу в Україні. Адже він став одним із бенефіціарів зміни влади і має вплив на партію "Слуга народу".

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