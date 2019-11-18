Головна Новини
19 листопада • оновлено в 02:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Після зустрічі з Путіним: Разумков розкрив плани Зеленського щодо Донбасу

Читати матеріал російською

Новий законопроект "Про особливий статус Донбасу" буде розроблений після зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", спільно з парламентом і суспільством.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 18 листопада.

"І позиція президента, і позиція більшості у Верховній Раді була наступною: президент, повернувшись з "нормандської зустрічі" разом з парламентом і головне – разом з суспільством, будуть створювати законопроект", – повідомив він.

Новини
План Зеленського по Донбасу: в Росії огризнулися і висунули умови

Разумкову нагадали, що зустріч Зеленського з Путіним має відбутися 9 грудня, а останнє засідання Ради заплановано на 20-е. Спікер відповів, що "парламент вміє працювати в прискореному режимі".

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

globallookpress.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни зажадали від України почати прямі переговори з "Л/ДНР" про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Разумков Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
похоже разумкова ждет зона-эксперты! https://censor.net.ua/video_news/3160319/igilovets_hev_krovischa_esche_budet_letet_pamir_nojom_borodu_ottyani_naemniki_rossiyiskogo_chvk_vagner
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ukraine The
Ukraine The
Кожедуб ruslan, чепуха, ты зачем слово эксперты везде вставляешь? По твоему мнению это предает весомости твоей ахинеи?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги