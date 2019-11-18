Після зустрічі з Путіним: Разумков розкрив плани Зеленського щодо Донбасу

Новий законопроект "Про особливий статус Донбасу" буде розроблений після зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", спільно з парламентом і суспільством.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 18 листопада.

"І позиція президента, і позиція більшості у Верховній Раді була наступною: президент, повернувшись з "нормандської зустрічі" разом з парламентом і головне – разом з суспільством, будуть створювати законопроект", – повідомив він.

Разумкову нагадали, що зустріч Зеленського з Путіним має відбутися 9 грудня, а останнє засідання Ради заплановано на 20-е. Спікер відповів, що "парламент вміє працювати в прискореному режимі".

Дмитро Разумков globallookpress.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни зажадали від України почати прямі переговори з "Л/ДНР" про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

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