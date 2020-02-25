Після публікації OBOZREVATEL СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

Народний депутат України від "Слуги народу" Віталій Безгін написав заяву в СБУ і прокуратуру на депутата Миколаївської міськради від "Опозиційного блоку" Павла Зоткіна, який привітав в мережі чоловіків з 23 лютого.

Сталося це після публікації новини на сайті OBOZREVATEL. Повідомив про продовження справи журналіст Віталій Тисячний на сторінці в Facebook.

"Ось таке продовження листівки-привітання з 23 лютого депутата Миколаївської міськради Павла Зоткіна. Там ще був прапор Росії і герб. Пост побачив народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін і не залишився байдужим. Написав заяву в СБУ і прокуратуру", – уточнив він.

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії ФБ Тисячного

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії ФБ Тисячного

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії ФБ Тисячного

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії ФБ Тисячного

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зоткін розлютив українських інтернет-користувачів поздоровленням з 23 лютого. Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся