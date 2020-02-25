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25 лютого • оновлено в 12:04
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Після публікації OBOZREVATEL СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

2.3т
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Народний депутат України від "Слуги народу" Віталій Безгін написав заяву в СБУ і прокуратуру на депутата Миколаївської міськради від "Опозиційного блоку" Павла Зоткіна, який привітав в мережі чоловіків з 23 лютого.

Сталося це після публікації новини на сайті OBOZREVATEL. Повідомив про продовження справи журналіст Віталій Тисячний на сторінці в Facebook.

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"Ось таке продовження листівки-привітання з 23 лютого депутата Миколаївської міськради Павла Зоткіна. Там ще був прапор Росії і герб. Пост побачив народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін і не залишився байдужим. Написав заяву в СБУ і прокуратуру", – уточнив він.

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

ФБ Тисячного

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

ФБ Тисячного

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

ФБ Тисячного

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором Росії

ФБ Тисячного

СБУ взялася за депутата, який привітав з 23 лютого прапором РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зоткін розлютив українських інтернет-користувачів поздоровленням з 23 лютого. Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Сепаратизм в Україні
Місце
Україна
Тег
сепаратист
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Товарищу Сталину.... Докладываю...
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Александрович Валера
Александрович Валера
Настучал
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Александрович Валера, нет. Просто исполнил свой поросячий долг.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
ну осталось на 14 октября выпустить открытку с днем вшивого всу с фото степы кошкодава...шухевича...мазепы...махно....
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