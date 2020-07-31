"Після війни борюся вже за своє життя!" Колишня медикиня ЗСУ зіткнулася сам на сам із важкою хворобою
Катерина Коршик служила в батальйоні "Айдар" Збройних сил України
Дівчина добровільно пішла на війну, неодноразово ризикувала життям, рятуючи поранених воїнів
Під час служби вона серйозно захворіла
Зараз Каті потрібно пройти курс лікування, щоб не опинитися в інвалідному кріслі
Катерина Коршик захворіла під час служби в армії.
Колишня санітарка 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Збройних сил України Катерина Коршик (Стандартнюк) багато разів ризикувала життям, рятуючи поранених воїнів на Донбасі. Сьогодні дівчина мужньо бореться з важкою хворобою.
Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.
Добровільно пішла на війну
Дівчина жила в Луганській області, частину якої "відкусили" окупанти. А 2015 року Катя пішла в армію. Спершу в її обов'язки входило забезпечення медичної служби зв'язком, однак дівчина дуже хотіла допомагати пораненим, рятувати воїнів. Вирішила – зробила: закінчила курси і стала санітаркою медичного пункту. Медиків критично не вистачало.
Одним із перших "бойових хрещень" для Каті стали зіткнення біля селища Новгородське Донецької області в 2015 році.
"Розпочалися важкі позиційні бої, почастішали обстріли. Катя була в складі бригади медиків – їм часто доводилося працювати на передовій", – розповідав OBOZREVATEL командир роти, в якій служила дівчина.
Згодом такі завдання стали буденними для молодої медикині.
Катю в батальйоні любили. Надійна, добра, відповідальна, смілива – товариші по службі не втомлювалися перераховувати.
Катерина Коршик у День Збройних сил України. Вінниця, 2019 рік. Фото з особистого архіву
Хвороба "вдарила в спину"
Однак служба дівчині просто так не минулася. Вона бачила страждання поранених і бійців, які вмирали, пропускала все через себе. Можливо, саме сильний стрес і "запустив" у Каті розсіяний склероз.
Розсіяний склероз – це хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає головний і спинний мозок. Під час хвороби відбувається руйнування нервової тканини і заміщення її рубцевою (зі старечим склерозом РС нічого спільного не має. – Ред.)
Катя недовго була заміжня, потім – розлучення. Зі своєю хворобою сьогодні бореться практично наодинці. Переїхала до Вінниці – кімнату в квартирі їй виділили майже чужі люди. Там дівчина проходить курси лікування й реабілітацію.
Катя під час реабілітації. Фото з особистого архіву
Там же її поставили на квартирний облік, але в черзі вона 24-та. З огляду на те, що в рік дають по одній-дві квартири, чекати можна і 10 років...
Шанс на майбутнє
У березні Каті прокапали препарат "Окревус", і, за її словами, зараз ремісія.
"Я ходжу без палички, нормально розмовляю, оскільки повернулася міміка. А раніше не тримали м'язи. Осередки, як показала МРТ, стали меншими. Тримається ремісія, хоча зараз стало трішки гірше, але я навіть готую і прибираю сама", – розповіла вона.
Коли розпочалася пандемія коронавірусу, дівчина поїхала в село до родичів у Луганську область. Тому що імунітет і так на нулі, підхопити вірус – небезпечно.
Повністю вилікуватися від розсіяного склерозу не можна, але, щоб принаймні не опинитися в інвалідному кріслі, Каті дуже потрібно продовжувати курс лікування препаратом, на який у неї немає грошей.
До вересня потрібно встигнути купити два флакони препарату "Окревус" (Ocrevus), а це приблизно 230 тисяч гривень.
"Є й інший варіант, але коштує набагато дорожче. Якщо зібрати 230 тисяч у мене жевріє надія, то 1 млн 600 тисяч за курс – точно немає. Тому треба купувати "Окревус" і у вересні капати", – розповіла OBOZREVATEL Коршик.
На що живе дівчина-інвалід
Наскільки реально для Каті самій зібрати такі кошти, судіть самі. Дівчина отримує пенсію за інвалідністю (у неї 2-га група) – це 8 тисяч 600 гривень.
"З другою групою за розсіяним склерозом мало хто працює. Але пенсії не вистачає – щомісяця на таблетки я витрачаю 3-4 тисячі гривень. Із продуктів мені багато чого не можна, а хоча б двічі на тиждень потрібно їсти рибу, фрукти, овочі... Плюс реабілітація – по 200 гривень за кожне приймання в лікаря. У Вінниці я намагалася хоч трішки підробляти. Ходила, прибирала квартири – за прибирання отримувала 300-400 гривень. День поприбираю, а потім два-три дні лежу", – розповіла Катя.
Катя під час курсу лікування життєво необхідним препаратом. Фото з особистого архіву
Незважаючи на труднощі, дівчина не скаржиться, не здається, але потребує нашої допомоги.
"Після війни я борюся вже за своє життя. Але зібрати кошти на черговий курс самостійно не можу, тому в мене надія тільки на вас", – каже колишня медикиня ЗСУ.
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Для тих, у кого є можливість допомогти дівчині зібрати кошти на життєво необхідне лікування, OBOZREVATEL публікує реквізити. Катя завжди звітує про надходження грошей і викладає чеки після купівлі препарату.
5168 7427 2701 3710 Коршик Катерина Юріївна (карта Приватбанку).
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