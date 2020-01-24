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25 січня • оновлено в 02:19
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Українець, який повернувся з полону "ДНР", відкрив секс-шоп: фото та подробиці нового життя

1.1т
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Експолонений "ДНР" Ігор Сапожников після звільнення відкрив у Кам'янець-Подільському (Хмельницька область) секс-шоп.

Про свій незвичний бізнес 46-річний донеччанин розповів порталу svoi.city. Сапожникова звільнили з полону 27 грудня 2017 року. До травня 2018-го він жив у Києві, а потім разом із дружиною Іриною переїхав у Кам'янець-Подільський.

"Нам потрібно було починати бізнес, і кожна гривня була на рахунку", – згадав чоловік.

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Ігор Сапожников після полону в "ДНР" відкрив секс-шоп

Ігор Сапожников після полону в "ДНР" відкрив секс-шоп

svoi.city

"На початку літа стали приватними підприємцями – відкрили секс-шоп "Пан+Пані", так само називається й наш інтернет-магазин. До речі, наразі єдиний у місті. Цей бізнес для мене новий", – сказав Сапожников.

Він додав, що ідея зайнятися цим бізнесом виникла в полоні. "Там познайомився з хлопцем, він був перевізником і розповів, що в Донецьк, вже у воєнний час, дуже багато возив інтимних товарів. І я подумав, що якщо під час війни був попит, то на мирній території тим більше", – розповів українець.

Магазин Сапожникова

Магазин Сапожникова

svoi.city

Він зізнався, що придбав товар практично на всі гроші, які отримав після звільнення (100 тисяч гривень), а також орендував приміщення.

"Орендодавець виявився класною людиною і з розумінням поставився до нас, дав навіть свої вітрини і стенди, чим дуже сильно допоміг на початковому етапі. І вже в серпні ми відкрили магазин. Уже півтора року в цій справі, мені подобається, тим більше що бізнес приносить прибуток", – сказав експолонений.

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"Скажи мені ще в 2013 році, що в моєму житті буде тюремне ув'язнення за мою українську позицію і що я стану власником секс-шопу, звичайно ж, не повірив би", – заявив він.

Експолонений із дружиною

Експолонений із дружиною

svoi.city

Додамо, всього в полоні Сапожников пробув 28 місяців. Після захоплення Донецька він продовжував залишатися в місті. Як керівник місцевої філії київської компанії, Сапожников допомагав перевестися колегам в інші філії, розташовані на контрольованих українською владою територіях.

Він не приховував свої проукраїнські погляди, але ще однією причиною його затримання стала відмова очолити центр підготовки саперів у "ДНР".

Чоловік під час служби в Збройних силах України займався розмінуванням Донецької області і, ймовірно, бойовики "ДНР" дізналися про це. В результаті його звинуватили в шпигунстві.

Експолонений з дружиною

Експолонений з дружиною

svoi.city

Експолонений з дружиною

Експолонений з дружиною

svoi.city

Як писав OBOZREVATEL, раніше звільнений із полону "Л/ДНР" у рамках обміну 29 грудня 2019 року Олег Галазюк розповів, як над ним знущалися терористи.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Хмельницький
Теги
фотографии ДНР
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Человеку, который "не скрывал свои проукраинские взгляды" предлагали "возглавить центр подготовки саперов в "ДHP""??? А за отказ посадили? Кому он эту шляпу рассказывает? А на вырученные от государства деньги решил резиновыми xyями поторговать! Извиняюсь за мат, просто очень смешно :-D
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Lushnik Dmytro
Lushnik Dmytro
Это тот случай когда жаль,что сепары этого дегенерата не прикончили. От Марка 9:42 А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море.
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