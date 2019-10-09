Після перегляду фільму "Джокер": у Львові трапилося страшне самогубство

У Львові в середу, 9 жовтня, виявили повішеним 25-річного місцевого жителя, який, ймовірно, наклав на себе руки після перегляду нового американського блокбастера "Джокер".

Про це повідомляє Zaxid.net. Поруч із тілом виявили передсмертну записку, зміст якої слідство оприлюднити відмовилося.

Відзначається, що чоловіка знайшла мертвим на балконі орендованої квартири його дружина. Вона ж і викликала правоохоронців.

У Львові трапилося страшне самогубство

Примітно, що перед цим, як розповів близький товариш загиблого, чоловік був у кінотеатрі ТРЦ Victoria Gardens. З ким він дивився фільм, який, за твердженням знайомого і став причиною самогубства, невідомо.

"Я бачив його вчора і вдень, і ввечері. Ніщо не видавало намірів. Люди, які з ним працюють, також говорять, що він вів себе нормально. Увечері його помітили в кінотеатрі на фільмі "Джокер". Знаю, що фільм похмурий, може, це його і підштовхнуло. Зараз багато говорять про приховану депресію. Може і у нього таке було", – припустив товариш.

У поліції підтвердили інформацію про трагедію, однак правоохоронці вважають головною версією самогубство через конфлікт із дружиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві 19-річний студент наклав на себе руки через погану оцінку.

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