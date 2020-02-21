Після пекельних обстрілів: РФ змінила поведінку на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації скоротили кількість обстрілів на Донбасі. За минулу добу терористи 10 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок атак жоден український воїн не постраждав. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Дев'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч із Новомихайлівкою – з міномета калібру 120 мм (10 мін), а також із озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика – з 82-мм міномета (дві міни), крім того, ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;

двічі неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм (10 мін), а також з великокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Мар'їнка – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

двічі поруч із Лебединським – з 82-мм міномета, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв один обстріл по наших позиціях неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм і станковий протитанковий гранатомет.

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 лютого збройні формування Російської Федерації несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. Внаслідок бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, та пообіцяв адекватну відповідь.

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