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21 лютого • оновлено в 08:40
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Після пекельних обстрілів: Росія змінила поведінку на Донбасі

7.7т
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Збройні формування Російської Федерації скоротили кількість обстрілів на Донбасі. За минулу добу терористи 10 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок атак жоден український воїн не постраждав. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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Дев'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч із Новомихайлівкою – з міномета калібру 120 мм (10 мін), а також із озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Пищевика – з 82-мм міномета (дві міни), крім того, ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;

  • двічі неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм (10 мін), а також з великокаліберного кулемета;

  • в районі населеного пункту Мар'їнка – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

  • двічі поруч із Лебединським – з 82-мм міномета, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Старогнатівки – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Після пекельних обстрілів: РФ змінила поведінку на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв один обстріл по наших позиціях неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм і станковий протитанковий гранатомет.

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 лютого збройні формування Російської Федерації несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. Внаслідок бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, та пообіцяв адекватну відповідь.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора бомбить москву
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Кожедуб ruslan, Так вперед свидомое... Ты же только языком можешь бомбить жoпы хунты что управляет 404...
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
"После адских обстрелов: Россия изменила поведение на Донбассе ". Надо полагать, "адские обстрелы" это последствия введенных янкелями адских санкций. Нет худа без пэрэмоги.
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