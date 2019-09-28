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28 вересня • оновлено в 18:38
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Після Майдану пішов на фронт: названо ім'я загиблого на Донбасі воїна Нацгвардії

6.6т Читати матеріал російською

У зоні ООС на Донбасі в результаті обстрілу 27 вересня загинув старший лейтенант, військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Марков.

Про це повідомляється на сторінці Бригади швидкого реагування Нацгвардії в Facebook. "Він хоробро воював і загинув, захищаючи український народ", – підкреслили в підрозділі.

Відомо, що Марков брав участь e Революції Гідності, воював в зоні АТО/ООС у рядах Збройних сил, а пізніше – Нацгвардії, пройшовши складний відбір у Бригаду швидкого реагування.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

У загиблого залишилися маленький син і дружина. "Україно, схили голову в жалобі... Вчора на небо пішов ще один твій син", – висловили співчуття у Міністерстві внутрішніх справ.

Олександр Марков

Олександр Марков

Facebook

Нагадаємо, 27 вересня "Л/ДНР" 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як писав OBOZREVATEL, 26 вересня терористи 23 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООС Новини Донбасу смерть Збройні сили України Національна гвардія фотографии
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
Хорошая новость приходит с Донбасса: Убили еще одного пида.раса. Он долго скакал, долго кровью вязался. Теперь от него только чубчик остался.
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Ветров Вася
Ветров Вася
Кара за переворот, и убийство своих граждан!!! Майданутый недоумок. Жалко как человека, но не жалко как упыря продажного за шоколадку и бабло !!!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Амерская кормушка кончилась, пришлось идти убивать за деньги! Но тыщу в день Кровавый так и не дал! Результат-в ящике...
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