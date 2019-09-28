Після Майдану пішов на фронт: названо ім'я загиблого на Донбасі воїна Нацгвардії

У зоні ООС на Донбасі в результаті обстрілу 27 вересня загинув старший лейтенант, військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Марков.

Про це повідомляється на сторінці Бригади швидкого реагування Нацгвардії в Facebook. "Він хоробро воював і загинув, захищаючи український народ", – підкреслили в підрозділі.

Відомо, що Марков брав участь e Революції Гідності, воював в зоні АТО/ООС у рядах Збройних сил, а пізніше – Нацгвардії, пройшовши складний відбір у Бригаду швидкого реагування.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

У загиблого залишилися маленький син і дружина. "Україно, схили голову в жалобі... Вчора на небо пішов ще один твій син", – висловили співчуття у Міністерстві внутрішніх справ.

Олександр Марков Facebook

Нагадаємо, 27 вересня "Л/ДНР" 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Україно, Схили голову в жалобі .. вчора на небо Пішов ще один твій син.



27 вересня около 17:00 ворог відкрів вогонь.

38-літній старший лейтенант Олександр Сергійович Марків получил кульова поранених у лица. У ході операции около 19.30 Олександр помер. pic.twitter.com/UM5JSWl4Wu - МВС України (@MVS_UA) September 28, 2019

Як писав OBOZREVATEL, 26 вересня терористи 23 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

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