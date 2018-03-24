"Пішов у всі тяжкі": терориста кастрували на Донбасі

Терориста "ДНР" з позивним "Риба" кастрували в ході побутової сварки.

Бойовик при незрозумілих обставинах покинув позиції підрозділу, поїхав до своєї дівчини і "пустився у всі тяжкі", повідомляють "Ведомости Донбасу".

За даними місцевого відділення "поліції", після розпиття спиртних напоїв між "Рибою" і дівчиною спалахнула побутова сварка. Терорист завдав жінці декілька ударів по обличчю і пішов в спальню. Після цього вона каструвала бойовика.

Оскільки в регіоні вже більше тижня несприятливі погодні умови, включаючи снігопади і ожеледь, швидка допомога до "Риби" приїхала тільки під ранок. Зараз терорист перебуває в лікарні.

Як повідомляв "Обозреватель", стало відомо про смерть терориста "ДНР" з Росії.