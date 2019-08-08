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Пішов купатися і зник: під Одесою сталася трагедія з дитиною

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В Одеській області у відкрите море віднесло підлітка, який купався на дикому пляжі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в області. Надзвичайна подія трапилася увечері 7 серпня в селі Григорівка Лиманського району, в акваторії Чорного моря.

Рятувальники повідомили, що хлопчик 2006 року народження разом із вітчимом (1966 р. н.), пішли купатися поблизу несанкціонованого пляжу. В цей час їх накрило хвилею і понесло у відкрите море.

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Прикордонники врятували чоловіка, прийшовши на допомогу на катері. Однак дитину поки не вдалося знайти. Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення шукають хлопчика. У пошуковій операції задіяли катер ПРК-01 "Морської пошуково-рятувальної служби".

Берег Чорного моря

Берег Чорного моря

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Приморське Одеської області електрострумом вбило шестирічного хлопчика.

Також в Одеській області чоловік 23 липня зґвалтував 9-річну дитину, яка прийшла на прогулянку до ставка.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ГосЧС дитина померла дитина Чорне море
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