Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Пішов купатися: на українському курорті трапилася моторошна трагедія з підлітком. Фото з місця НП

945 Читати матеріал російською

У Бердянську (Запорізька область) у морі поблизу Дальньої коси виявили труп 17-річного хлопця.

Загиблим виявився житель міста Пологи Артем Крат, який вночі 14 серпня пішов купатися в морі в районі зупинки "Вікторія" на вул.Макарова, але на берег так і не повернувся, повідомляє "Бердянськ 24".

Тіло підлітка 16 серпня близько 8:00 помітили відпочивальники, які викликали поліцію.

Новини
У Києві за добу потонуло двоє осіб: фото 18+

Ілюстрація

Ілюстрація

Знай

Артем Крат

Артем Крат

pro.berdyansk.biz

Як пише pro.berdyansk.biz із посиланням на заступника директора КП "Рятувально-водолазна служба" Анатолія Вороніна, труп знаходився за 300-400 метрів від берега.

За даними журналістів, напередодні інциденту хлопець разом із товаришами міг розпивати спиртні напої. Вони нібито разом пішли купатися, після чого Крат зник.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

pro.berdyansk.biz

Фото з місця НП

Фото з місця НП

pro.berdyansk.biz

Фото з місця НП

Фото з місця НП

pro.berdyansk.biz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в курортному селищі Лазурне Скадовського району Херсонської області жінка потонула на очах у своєї дитини. Надзвичайна подія трапилася за три метри від берега, її син у цей час сидів на пляжі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Запоріжжя
Теги
смерть Азовське море фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...