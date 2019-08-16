Пішов купатися: на українському курорті трапилася моторошна трагедія з підлітком. Фото з місця НП

У Бердянську (Запорізька область) у морі поблизу Дальньої коси виявили труп 17-річного хлопця.

Загиблим виявився житель міста Пологи Артем Крат, який вночі 14 серпня пішов купатися в морі в районі зупинки "Вікторія" на вул.Макарова, але на берег так і не повернувся, повідомляє "Бердянськ 24".

Тіло підлітка 16 серпня близько 8:00 помітили відпочивальники, які викликали поліцію.

Ілюстрація Знай

Артем Крат pro.berdyansk.biz

Як пише pro.berdyansk.biz із посиланням на заступника директора КП "Рятувально-водолазна служба" Анатолія Вороніна, труп знаходився за 300-400 метрів від берега.

За даними журналістів, напередодні інциденту хлопець разом із товаришами міг розпивати спиртні напої. Вони нібито разом пішли купатися, після чого Крат зник.

Фото з місця НП pro.berdyansk.biz

Фото з місця НП pro.berdyansk.biz

Фото з місця НП pro.berdyansk.biz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в курортному селищі Лазурне Скадовського району Херсонської області жінка потонула на очах у своєї дитини. Надзвичайна подія трапилася за три метри від берега, її син у цей час сидів на пляжі.

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