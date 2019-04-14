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Пішли зі втратами: "Л/ДНР" провалили нові атаки на Донбасі

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На Донбасі в суботу, 13 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 раз порушили режим припинення вогню. Усі українські захисники вціліли.

Ворог обстрілював Об'єднані сили із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, крім цього чотири рази застосував заборонене мінськими домовленостями озброєння (міномети калібру 120 мм – 2 рази, міномети калібру 82 мм – 2 рази), повідомляє прес-центр ООС.

Відзначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ 11 разів.

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Операція об'єднаних сил на Донбасі

Операція об'єднаних сил на Донбасі

ТСН

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі відкривали вогонь.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 13 квітня двох окупантів знищили, п'ятеро отримали поранення.

З початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. ОС надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню, підкреслили у прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України отримали 120 нових зразків техніки, які раніше не були на озброєнні.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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М Олег
М Олег
Сколько ни читаю про вооруженные формирования РФ на Украине, ничего не понимаю! Ближайшие войска РФ в Коыму, почему ВСУ не воюют с ними, или Украина признала Крым российским?
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Пигин Макс
Пигин Макс
М Олег, Там реальная Российская Армия, можно нормальных таких триндюлей огрести. А так, они воюют с призрачной армией уже 5 лет, кстати умудряясь при этом нести тысячные потери.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём вечером в Киеве самолёт с тушками потерьнетов...
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