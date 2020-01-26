Пішли проти Зеленського? У суді над скандальним Альперіним стався різкий поворот

З одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають "хрещеним батьком контрабанди" і підозрюють у створенні злочинної організації, зняли електронний браслет.

Як повідомив його адвокат Андрій Федур в Facebook, закінчився термін дії постанови слідчого судді Вищого адмінсуду.

За його словами, кілька днів тому прокурор САП Перов А.В. боровся за те, щоб продовжити судом обов'язок носити електронний браслет. Федур заявив, що таке рішення було прийнято ВАС, але прокурор "забув" передати рішення у виконання і "браслет злетів".

"Альперін і надалі буде сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки і не буде відлучатися з місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду", – запевнив адвокат.

Зеленський особисто оголошував в розшук Альперина

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціюватиме реєстрацію кримінального провадження проти поліцейських, які зняли електронний браслет з Альперина, а також вимагати стягнення з нього 70 млн гривень застави за порушення покладених на нього обов'язків.

Про це УП повідомив начальник відділу САП і процесуальний керівник у справі Альперіна Роман Сімків. За його словами, не було жодних правових підстав знімати браслет з Альперіна, і незабаром він буде надітий знову.

Сімків підкреслив, що дата 25 січня стосувалася лише запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а електронний браслет Альперін повинен носити до 2 лютого.

Як писав OBOZREVATEL, Альперіна затримали в кінці листопада. Його оголосив в розшук особисто президент Володимир Зеленський.

Незабаром суд оголосив рішення по Альперіну: арешт на два місяці з альтернативою застави в 70 млн грн. В кінці грудня суд також заарештував майно "короля контрабанди".

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