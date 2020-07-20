Пішла за водою і пропала: на Вінничині в лисячій норі знайшли 16-річну дівчину

У Вінницькій області в селі Олександрівка оперативники три доби шукали 16-річну Наталію Кателян. В результаті вона була виявлена в лисячій норі.

Як сказано на сторінці Департамент карного розшуку Національної поліції в Telegram-каналі, дівчина пасла худобу разом з мамою, а потім пішла по воду і не повернулася.

До пошуку дівчини привернули бійців Національної гвардії, місцеву громаду і рятувальників, які "обходили кожен будинок, опитували кожного жителя, прочісували кожен сантиметр території cела, обстежили прилеглі населені пункти, колодязі, водойми, занедбані будівлі".

Однак після повторних перевірок на околиці села Наталю знайшли в лисячій норі. Вона не могла подати голос і самостійно вибратися. Її звільнили з земляної пастки, зараз з дівчиною все в порядку, зазначили в поліції.

Як писав OBOZREVATEL, в Харківській області поліція розшукує чотирьох дітей, які пішли і не повернулися з будинку сімейного типу в селі Зелений Гай Лозівського району.