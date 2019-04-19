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/Розслідування

Пішла з собакою: на Закарпатті виявили тіло 2-річної дівчинки

3.1тЧитати матеріал російською

У селищі Великий Бичків Закарпатської області зникла 2-річна дівчинка. Через деякий час тіло дитини виявили в річці поблизу берега.

Подробиці трагедії OBOZREVATEL розповіла прес-секретар ГУНП у Закарпатській області Інеса Мандзуліч. За даними поліції, пізно ввечері 17 квітня до правоохоронців звернувся місцевий житель і повідомив про зникнення дівчинки. До цього дитина гралася у дворі з собакою.

На місце прибула слідчо-оперативна група Рахівського відділу поліції, яка встановила, що дівчинка вирушила до дамби, яка розташована неподалік.

Там, у воді біля берега, поліцейські й виявили тіло дитини.

"Під час огляду ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було. Загибель дитини – нещасний випадок", – уточнила Інеса Мандзуліч.

Річка в селищі Великий Бичків

Річка в селищі Великий Бичків

Сергій Чичак

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У поліції зазначили, що до води веде крутий спуск. За однією з версій, дівчинка зірвалася з обриву, коли гуляла поблизу. Обставини події встановлюються.

Трагедія сталася в селищі Великий Бичків

Трагедія сталася в селищі Великий Бичків

Google. Maps

Трагедія сталася в селищі Великий Бичків

Трагедія сталася в селищі Великий Бичків

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кіровоградській області наклала на себе руки 14-річна школярка, яка була на дев'ятому місяці вагітності. Тіло дівчини виявили у дворі її будинку.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКримінал
Місце
УкраїнаУжгород
Теги
криміналдітидитинаНаціональна поліція України
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